Вашингтон и Брюссель приветствуют возвращение армянских пленных

«Мы приветствуем сообщения о возвращении задержанных армян на родину, что является позитивным событием для мирного процесса Армении и Азербайджана. Мы надеемся, что все оставшиеся задержанные скоро вернутся домой и что Азербайджан и Армения продолжат предпринимать шаги по укреплению доверия и разрешению существующих разногласий», — написал в Твиттере официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар также приветствовал освобождение пяти армянских пленных.

«Новость об освобождении Азербайджаном пятерых армянских задержанных сегодня, после встречи лидеров, состоявшейся в Брюсселе 31 августа, приветствуется. Важный гуманитарный жест, а также примечательно, что передача прошла без посредников», — написал Клаар в Twitter в четверг.

Накануне вечером Служба национальной безопасности Армении сообщила, что азербайджанская сторона вернула в Армению пятерых военнопленных.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали о том, что Верховный суд страны «смягчил приговоры четырем гражданам Армении и освободил их».

На сегодняшний день из Азербайджана возвращено 155 армянских пленных.