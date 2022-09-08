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Королева Елизавета II в фотографиях: 96 лет жизни и 70 лет на троне

Елизавета в 1929 году, на снимке ей три года
1 Елизавета в 1929 году, на снимке ей три года
Юная принцесса Елизавета в 40-е годы XX века&nbsp;
2 Юная принцесса Елизавета в 40-е годы XX века 
Принцесса Елизавета (крайняя слева, в военной форме) на балконе Букингемского дворца с отцом, королем Георгом VI, матерью, королевой Элизабет, сестрой, принцессой Маргарет, и премьером Уинстоном Черчиллем
3 Принцесса Елизавета (крайняя слева, в военной форме) на балконе Букингемского дворца с отцом, королем Георгом VI, матерью, королевой Элизабет, сестрой, принцессой Маргарет, и премьером Уинстоном Черчиллем
Елизавета с мужем во время медового месяца в 1947 году
4 Елизавета с мужем во время медового месяца в 1947 году

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