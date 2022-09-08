Азербайджан вернул Армении пятерых армянских военнопленных - СНБ

СН также опубликовала имена возвращенных военнопленных:
- Аграманян Мартин Мушегович (28.05.1996 г., г. Гюмри),
- Геворкян Ашот Артакович (30.06.1998 г., г. Гюмри),
- Григорян Феликс Арташесович (23.12.1996 г., г. Гюмри),
- Манукян Вараздат Анушаванович (07.07.1990 г., г. Гюмри),
- Овсепян Эдик Тигранович (08.02.1999 г., г. Ванадзор).
«Мы приветствуем эту акцию как шаг, способствующий нормализации отношений», - говорится в заявлении СНБ.
Ранее азербайджанские СМИ написали, что Верховный суд страны «смягчил приговоры четырем гражданам Армении и освободил их».
На сегодняшний день из Азербайджана репатриировано 155 пленных.
В Азербайджане все еще остаются 33 подтвержденных армянских пленных. Большинство их них осуждены в этой страны по разным обвинениям - от незаконного пересечения границы до терроризма.
По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане содержится около 60 пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя содержащихся в азербайджанских тюрьмах армянских граждан «террористами».
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