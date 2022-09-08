Азербайджан вернул Армении пятерых армянских военнопленных - СНБ

СН также опубликовала имена возвращенных военнопленных:

Аграманян Мартин Мушегович (28.05.1996 г., г. Гюмри), Геворкян Ашот Артакович (30.06.1998 г., г. Гюмри), Григорян Феликс Арташесович (23.12.1996 г., г. Гюмри), Манукян Вараздат Анушаванович (07.07.1990 г., г. Гюмри), Овсепян Эдик Тигранович (08.02.1999 г., г. Ванадзор).

«Мы приветствуем эту акцию как шаг, способствующий нормализации отношений», - говорится в заявлении СНБ.

Ранее азербайджанские СМИ написали, что Верховный суд страны «смягчил приговоры четырем гражданам Армении и освободил их».

На сегодняшний день из Азербайджана репатриировано 155 пленных.

В Азербайджане все еще остаются 33 подтвержденных армянских пленных. Большинство их них осуждены в этой страны по разным обвинениям - от незаконного пересечения границы до терроризма.

По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане содержится около 60 пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя содержащихся в азербайджанских тюрьмах армянских граждан «террористами».