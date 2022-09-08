Армянская сторона «не возражала против участия Азербайджана в заседании ЕАЭС по просьбе государств-партнеров по ЕАЭС»

Армянская сторона не возражала против участия премьер-министра Азербайджана в качестве гостя на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, состоявшемся 26 августа в Кыргызстане, по просьбе государств-партнеров по ЕАЭС, сообщили в аппарате премьер-министра в ответ на письменный запрос Радио Азатутюн.

«Участие третьих стран в качестве приглашенных в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета согласовано с государствами-членами ЕАЭС в соответствии с Порядком организации и проведения заседания Евразийского межправительственного совета», - добавили в правительстве.

Азербайджан впервые принял участие в расширенном заседании премьер-министров стран ЕАЭС. Помимо Азербайджана в этом заседании в качестве гостя принял участие Узбекистан.

Правительство Армении также сообщает, что на данный момент ни одно государство не подавало заявки на получение статуса наблюдателя в ЕАЭС.

«Если будет такая заявка, армянская сторона обсудит ее в соответствии с процедурами, установленными 109-й статьей «Договора о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 года и Порядком предоставления государству статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», - говорится в письменном ответе.

Участие Азербайджана в заседаниях ЕАЭС обсуждалось еще в апреле прошлого года. Однако тогда против этого выступила Армения. Вице-премьер Мгер Григорян заявил, что Ереван выступил против участия представителя Азербайджана.

Отметим, что Али Асадов поблагодарил премьер-министров России и Беларуси за возможность участия в последнем заседании.

Членами ЕАЭС являются Армения, Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан.

Статус наблюдателя в организации имеют Куба, Молдова и Узбекистан.