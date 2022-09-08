Филип Рикер прибыл в Ереван

«8-10 сентября он встретится с официальными лицами Республики Армения, чтобы обсудить поддержку США дипломатических усилий Армении и Азербайджана по достижению долгосрочного мира и урегулированию армяно-турецких отношений», - говорится в сообщении.

Около двух недель назад госсекретарь США Энтони Блинкен назначил опытного дипломата Филипа Рикера сопредседателем Минской группы ОБСЕ и старшим советником по переговорам на Кавказе.

Официальный Баку, считающий карабахский вопрос закрытым и регулярно заявляющий о том, что считает нецелесообразным дальнейшую деятельность Минской группы, жестко отреагировал на данное назначение.

Отметим, что в рамках своего регионального визита Филип Рикер также посетит Грузию и Азербайджан.