Тигран Авинян в ближайшее время может быть назначен вице-мэром Еревана

В то время как в правящей фракции «Мой шаг» не спешат раскрывать скобки, Давид Хажакян из оппозиционной фракции «Луйс» сказал, что вопрос о назначении бывшего вице-премьера вице-мэром, вероятно, будет обсуждаться на предстоящем заседании Совет старейшин. «Думаю, это будет в следующий вторник, на первом очередном заседании Совета старейшин этой сессии», - сообщил он.

Еще в марте этого года, когда власти объявили, что кандидатом в мэры от правящей партии «Гражданский договор» на следующих выборах будет Авинян, они наметили именно этот сценарий. Они заявили, что Тигран Авинян будет назначен заместителем мэра, а затем возглавит их предвыборный список.

По словам Хажакяна, вопрос о назначении заместителем мэра 33-летнего Авиняна, занимавшего в 2018-2021 годах пост вице-премьера, пока не входит в повестку дня Совета старейшин, но может быть включен в нее в любой момент. «Проект пока не включен в повестку дня, но, думаю, что он будет включен в ближайшее время», - сказал Хажакян.

В правящей фракции «Мой шаг» Совета старейшин также не исключают, что вопрос будет включен в повестку на предстоящем заседании. Но там не уточняют, будет ли сделано назначение уже на следующей неделе.

Тигран Авинян – один из самых видных представителей «Гражданского договора», пришедшего к власти в 2018 году на волне уличных протестов. Однако в преддверии внеочередных парламентских выборов 2021 года он не был включен в предвыборный список правящей партии и объяснил это разногласиями по поводу предвыборного списка. Тогда же он оставил пост вице-премьера, но остался членом правления правящей партии.

После этих событий Авинян долгое время отсутствовал в публичном поле. Однако в последние месяцы он снова стал активен: участвует в различных мероприятиях, говорит о проблемах Еревана. Около месяца назад он отправился на место трагического взрыва в торговом центре «Сурмалу», представившись как кандидат в мэры.

Тигран Авинян сегодня не захотел комментировать возможный переход на работу в мэрию в следующий вторник.

На данный момент у Еревана четыре вице-мэра, еще одна должность заместителя мэра вакантна.

«Авинян будет назначен именно на эту должность, - пояснил член фракции «Луйс» Давид Хажакян. - У нас есть такая должность в штатном расписании, вакантная должность заместителя мэра, которая столько времени оставалась вакантной».

Следующие выборы в Совет старейшин Еревана пройдут осенью 2023 года. За год до выборов, помимо Тиграна Авиняна, известно и имя еще одного кандидата в мэры. Это жена бизнесмена Тиграна Арзаканцяна, гражданина России Наталья Ротенберг, недавно получившая гражданство Армении.

Пресса пишет, что кандидатом от оппозиции может стать сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян. Вчера Кочарян-младший, ничего не исключая, сказал Радио Азатутюн, что решения по этому вопросу у них пока нет.

Примет ли участие в выборах бывший мэр от правящей команды Айк Марутян, отправленный в отставку в конце прошлого года, пока неизвестно. Актер, спустя восемь месяцев после отставки вернувшийся на сцену, пообещал ответить на этот вопрос во время своего предстоящего спектакля.