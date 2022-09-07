Армения надеется при поддержке России наладить отношения с Турцией – Пашинян

Армянский лидер сообщил, что «уже начался разговор с Турцией», а также идет «интенсивный разговор с Азербайджаном по поводу нагорнокарабахской проблемы», передают российские СМИ.

«Мы надеемся на поддержку России не только как стратегического союзника Республики Армения, но и очень близкого партнера Азербайджана», – сказал Пашинян.

Он добавил, что «для Азербайджана это тоже открывает возможности».

При этом армянский премьер выразил обеспокоенность в связи с вероятностью обострения ситуации в регионе из-за концентрации внимания России и международного сообщества на ситуации вокруг Украины.

Никол Пашинян выразил надежду, что в тесном сотрудничестве с Россией и другими партнерами Армении удастся удержать ситуацию под контролем, передает российская медиаплатформа «Смотрим».