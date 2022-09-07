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Регион

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ посетит регион на этой неделе

Филип Рикер

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, старший советник по переговорам на Кавказе, посол Филип Рикер на этой неделе посетит страны Южного Кавказа.

Об этом накануне в ходе брифинга сообщил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, Рикер отбудет сегодня вечером и посетит Армению, Грузию и Азербайджан. Во всех трех странах американский дипломат встретится с высокопоставленными лицами для обсуждения основных проблем региона, а также поиска путей помощи партнерам и прямого и конструктивного сотрудничества для решения существующих проблем и для дальнейшего регионального сотрудничества, отметил представитель Госдепартамента.

Патель подчеркнул, что это первый из запланированных регулярных визитов в регион.

Около двух недель назад госсекретарь США Энтони Блинкен назначил опытного дипломата Филипа Рикера сопредседателем Минской группы ОБСЕ и старшим советником по переговорам на Кавказе.

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