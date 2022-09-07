Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ посетит регион на этой неделе

Об этом накануне в ходе брифинга сообщил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, Рикер отбудет сегодня вечером и посетит Армению, Грузию и Азербайджан. Во всех трех странах американский дипломат встретится с высокопоставленными лицами для обсуждения основных проблем региона, а также поиска путей помощи партнерам и прямого и конструктивного сотрудничества для решения существующих проблем и для дальнейшего регионального сотрудничества, отметил представитель Госдепартамента.

Патель подчеркнул, что это первый из запланированных регулярных визитов в регион.

Около двух недель назад госсекретарь США Энтони Блинкен назначил опытного дипломата Филипа Рикера сопредседателем Минской группы ОБСЕ и старшим советником по переговорам на Кавказе.