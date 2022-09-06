Пашинян и Алиев еще не пришли к согласию по краеугольным вопросам - Арман Егоян

Сегодня в результате выстрела с азербайджанской сторона на границе погиб армянский военнослужащий. В последние дни Азербайджан регулярно обвиняет армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиции, Ереван же это опровергает.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что переговоры в Брюсселе не дали результатов, более того, после этого ситуация накалилась, Егоян ответил: «Не могу использовать такую резкую формулировку, что не дали результатов, но могу сказать, что по краеугольным пунктам еще не достигнута договоренность, но достигнута договоренность о встрече министров иностранных дел в ноябре, что означает, что еще есть над чем работать и за эти два месяца можно несколько сблизить позиции».

«Кстати, вы знаете, в чем заключается главный вопрос? Рассматривать ли вопрос Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] в рамках пакета урегулирования армяно-азербайджанских отношений или вне его, а если еще конкретнее… я сказал это с армянской точки зрения – включая или не включая, а с азербайджанской точки зрения – рассматривать или вообще не рассматривать в любом контексте. Естественно, с их точки зрения – не рассматривать», – пояснил депутат.

Комментируя эти переговоры, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что считает реальным заключение уже в ближайшие месяцы мирного договора, в основе которого должны быть известные пункты Азербайджана, в том числе о взаимном признании территориальной целостности.

На замечание, что нет ни слова о Нагорном Карабахе, Егоян, ответил: «Да, естественно, с их стороны нет ни слова, они вообще не хотят об этом говорить, мы хотим об этом говорить. Это главный краеугольный вопрос, вокруг которого нет согласия. Говорить об этом или не говорить, если говорить, то когда говорить об этом, говорить сейчас или говорить позже, говорить в общем пакете или говорить вне общего пакета. Здесь есть определенная дилемма, и здесь есть определенная дилемма также среди сопредседателей, и это тоже делает ситуацию несколько более сложной и многослойной».

На вопрос, правда ли, что Ереван также стремится к заключению мирного договора в ближайшее время, депутат ответил: «Если будут учтены упомянутые нами пункты, можно будет достичь какого-то ощутимого и стабильного прогресса в вопросе гарантий защиты прав арцахских армян, то я этого не исключаю».

В ответ на замечание, что в прессе была публикация о том, что на днях во время обсуждения результатов переговоров с депутатами правящей фракции такую мысль высказал премьер-министр Никол Пашинян, Арман Егоян сказал: «Я могу ответить на этот вопрос очень прямо, но я не привык говорить о закрытом совещании, даже если там нет никакого секрета, просто брать мысли из стенограммы и заново излагать их. Я сказал, что подобная возможность есть».