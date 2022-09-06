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Армения

На фестивале STARMUS VI состоялось вручение премий Стивена Хокинга

Торжественная церемония вручения премии Стивена Хокинга

Легендарный гитарист группы Queen, а также астрофизик Брайан Мэй вчера вечером, в день рождения не менее легендарного солиста Queen Фредди Меркьюри, получил от руководителя фестиваля STARMUS медаль Стивена Хокинга за вклад в популяризацию науки, и пошутил со сцены: «У него день рождения, но подарок получаю я».

Уже во время сегодняшней пресс-конференции Мэй сказал, что Фредди Меркьюри тоже интересовался всем, но гораздо больше был сосредоточен на своей стихии - музыке. Да и сам Мэй считает себя счастливцем, что смог совместить музыку и науку.

«Фредди был восхищен тем, что я также занимаюсь астрономией, и часто говорил: может быть, если бы ты не занимался музыкой, ты бы стал профессором астрономии. В то время я немного отошел от науки, мне нужно было сделать это, чтобы сосредоточиться на музыке. Но мне очень повезло, у меня была возможность вернуться к астрономии и защитить кандидатскую диссертацию, и, как я сказал вчера вечером, я очень счастлив, что совместил обе сферы, это большое дело для меня», - сказал Мэй.

Вручение премии Стивена Хокинга Брайану Мэю
Вручение премии Стивена Хокинга Брайану Мэю

По его словам, искусство и наука на самом деле одно и то же, в основе и того, и другого лежит поиск закономерностей, красоты, даже в физических формулах.

Брайан Мэй также является соучредителем фестиваля STARMUS, поэтому, по его словам, для него получение награды стало неожиданностью, но также было большой честью получить эту медаль на одной сцене с писательницей Дайан Акерман и ученым Джейн Гуделл, а также принять ее от одного из величайших клавишников мира Рика Уэйкмана.

Ученые и деятели искусства стремятся своими открытиями и талантом сделать мир лучше. Но стал ли мир лучшим местом для жизни? По мнению Мэя, мир развивается в неправильном направлении. «У нас нет лучшего мира. Конечно, мы должны сделать все, чтобы хоть немного смягчить эту ситуацию. На мой взгляд, мир движется в опасном направлении. Моя точка зрения, может быть отличается, но я хочу, чтобы мы обратили свое внимание не только на человечество, но и на нашу планету Земля. Потому что то, что человечество делает с нашей планетой, плохо сказывается на самом человечестве. И если мы с чего-то начнем, у нас будет лучший мир не только для нас, но и для всего человечества», - сказал Брайан Мэй.

По словам Мэя, сейчас человечество очень интересуется космосом, есть разные программы - снова отправиться на Луну или ступить на Марс. Но он отмечает, что в своем выступлении перед астронавтами еще на первом фестивале STARMUS он сказал, что человечество должно сосредоточиться на приведении в порядок планеты Земля.

«Я был очень взволнован, потому что выступал перед пионерами космоса, и моя мысль состояла в следующем: конечно, я люблю космические полеты, исследование космоса, но наша первоочередная обязанность – прежде всего исправить нашу собственную планету, и заслуживаем ли мы как вид того, чтобы отправиться в космос и там тоже все испортить? В конце своей речи мне было грустно, я думал, что сказал что-то не то перед людьми, которые побывали в космосе, но Нил Армстронг, который был первым человеком, ступившим на Луну, подошел и сказал: «Ты верно говоришь»», - рассказал музыкант.

Гитарист группы Queen впервые находится в Армении, он говорит, что больше узнал об Армении во время землетрясения 1988 года. «Я очень беспокоился за Армению, и я был в группе музыкантов, которые решили объединиться и помочь Армении. Но тогда, к сожалению, приехать не получилось, и сейчас эта мечта сбылась, и я действительно рад», - отметил он.

Медаль Стивена Хокинга, которую называют «научным Оскаром», присуждается тем, кто внес значительный вклад в популяризацию науки в четырех областях: музыка и искусство, кино, научно-популярная литература, а также жизненные достижения.

В этом году Брайан Мэй получил медаль в номинации «Музыка и искусство», медаль в области научно-популярной литературы получила писательница, поэтесса Дайан Акерман. В области кино этой награды удостоился телеканал НАСА, а за достижения в жизни – ученый Джейн Гуделл, внесшая огромный вклад в изучение шимпанзе.

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