Спустя неделю после переговоров Пашинян-Алиев Минобороны Армении сообщает о гибели военнослужащего на границе

Неоднократно опровергнув сообщения военного ведомства Азербайджана о том, что армянская сторона обстреляла азербайджанские позиции, расположенные в Кельбаджарском и Лачинском районах, Минобороны Армении сегодня сообщило о гибели младшего сержанта Армана Саргсяна в результате выстрела противника.

Отметив, что инцидент произошел на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны, армянская сторона, однако, не уточнила точное место инцидента.

Позже Следственный комитет сообщил, что 20-летний военнослужащий скончался от огнестрельного ранения в голову.

Примерно через час после сообщения Минобороны Армении военное ведомство Азербайджана опровергло факт гибели армянского военнослужащего в результате выстрела с азербайджанской стороны. Согласно сообщению, распространенному утром азербайджанской стороной, «армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в районе села Зивел Кельбаджарского района».

Ситуация в направлении сел Верин Шоржа и Кут в целом спокойная – главы сел

Зивел находится недалеко от армянского села Верин Шоржа. Главы прилегающих к Варденису сел Верин Шоржа и Кут сегодня сообщили Радио Азатутюн, что ситуация в их приграничных селах в целом стабильная, хотя в предыдущие дни, как это часто бывало после 44-дневной войны, в селах были слышны выстрелы.

Глава общины Верин Шоржа Артем Ераносян добавил, что сельскохозяйственные работы в селе даже не останавливались. «Cпокойно, нормально. Первого сентября были слышны выстрелы. [Сейчас] спокойно, комбайн в поле убирает пшеницу, я недавно разговаривал с ребятами, спокойно, комбайн в поле работает, но в тот день было слышно много выстрелов», - сказал он.

По словам главы соседнего села Кут Григора Авакяна, у них нормальная жизнь продолжается. «Ситуация у нас нормальная, люди живут нормальной жизнью, никаких препятствий пока нет. Как будет потом, мы не знаем. Бывают выстрелы, как не быть, выстрелы бывают. [В последние дни] все то же самое, особой разницы не замечаю», - сказал Авакян.

Сегодня, в очередной раз опровергнув утверждения Баку о нарушении режима прекращения огня, Ереван подчеркнул, что такие методы Азербайджана не способствуют реальной стабилизации приграничной ситуации. Более того, периодические обвинения Баку в нарушении режима прекращения огня следуют за переговорами лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе на прошлой неделе.

По последним данным, опубликованным Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи, в первом полугодии текущего года в рядах Вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха зарегистрировано 30 случаев гибели военнослужащих, из них 9 – в результате нарушения режима прекращения огня.