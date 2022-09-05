Двузначный рост цен на продукты питания в Армении немного замедлился

«Я не знаю, ежемесячно или ежедневно, но все так сильно дорожает, что мы больше не в состоянии это выносить. Пенсию увеличивают на 3 тысячи драмов, а цены повышаются от 30 до 60 процентов», - сказал один из граждан.

«Плохо, конечно, плохо, зарплаты не повысились, а цены растут», - сказал другой гражданин.

«Я живу в Польше, молочные продукты в Армении минимум в два раза дороже, чем в Польше», - сказал еще один гражданин.

Согласно опубликованным сегодня данным Статистического комитета, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Армении за первые восемь месяцев текущего года выросли на 13,5%. Этот рост цен несколько ниже инфляции, зафиксированной в конце июня и июля, когда за первое полугодие и первые семь месяцев по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года цены на продукты питания выросли на 13,7%.

В условиях двузначного роста цен на продовольствие за все последние восемь месяцев текущего года зарплаты в государственном секторе за январь-июль выросли всего на 4,3%.

За стабильность цен в Армении отвечает Центральный банк. Основным инструментом, используемым Центробанком для сдерживания инфляции, является повышение ставки рефинансирования, что удорожает драм и должно остановить рост цен или, по крайней мере, его замедлить. ЦБ с начала года продолжает повышать ставку рефинансирования. Около месяца назад она была установлена на беспрецедентно высоком для последних лет уровне - 9,5%. В конце прошлого года она составляла 7,75%.

Правительство могло бы эффективно управлять сферой сельского хозяйства, в результате чего цены на продукты питания были бы не такими высокими - экономист

По мнению экономиста Сурена Парсяна, некоторому замедлению цен на продукты питания в Армении способствовали ревальвация драма и коррекция ситуации на международном продовольственном рынке после выхода на рынок украинской и российской пшеницы. Однако шаги, предпринятые властями Армении для борьбы с ростом цен на продукты питания, эксперт оценивает как недостаточные.

«На продовольственном рынке очень важно иметь эффективную аграрную политику. Если у нас в первом полугодии спад в аграрном секторе составляет 5,5%, то прогнозируемо, что цены на овощи и фрукты в силу внутренних факторов останутся высокими, и это входит в компетенцию правительства, оно может также проводить эффективную аграрную политику», - отметил он.

По оценке экономиста, нынешние высокие цены на продукты питания могут еще больше повыситься, если драм начнет по каким-либо причинам обесцениваться, например, в результате массового оттока россиян из Армении или привезенного ими капитала.