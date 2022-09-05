«Надеемся, что такое единство поспособствует позитивному развитию отношений между Турцией и Арменией» - Армянский Патриарх Константинополя

Вчера в армянской церкви Сурб Хач на острове Ахтамар на озере Ван в Турции состоялась ежегодная литургия. Литургию, традиционно возносимую уже в 10-й раз, возглавил Армянский Патриарх Константинополя Саак Второй Машалян.

Из-за пандемии литургия два года проходила без участия верующих, но в этом году в церемонии приняли участие сотни паломников из Стамбула, Армении и зарубежья.

В ходе церемонии Патриарх Машалян выразил особую благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, министру культуры и туризма Мехмеду Нури Эрсо и губернатору Вана Озану Балджи за помощь в организации мероприятия.

«Мы провели наше богослужение в мире и благополучии. Мы благодарны чиновникам за предоставленную возможность. Надеемся, что такое единство будет способствовать позитивному развитию отношений между Турцией и Арменией.

Действительно, наши народы делят эту географию. У нас тысячелетнее общее прошлое. Сегодня мы молились о мирном сосуществовании двух дружественных народов и о том, чтобы Кавказ стал регионом мира», - сказал в своем выступлении Армянский Патриарх Константинополя.

После 95-летнего перерыва с 2010 года каждый год в сентябре, в воскресенье, следующее или предшествующее празднику Хачверац, в церкви Сурб Хач проводится литургия. Но в 2015-2017 годах из-за периодических столкновений между курдскими боевиками и турецкими военными турецкие власти не санкционировали проведение литургии. После трехлетнего перерыва, в 2018 году, в храме вновь была отслужена литургия. В 2005 году Министерство культуры и туризма Турции взялось за реставрацию церкви Сурб Хач. На проект реконструкции, которая продлилась около двух лет, было потрачено около 4 млн турецких лир.