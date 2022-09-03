В Минобороны Армении опровергли заявления Баку об обстрелах азербайджанских позиций

«Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что, якобы, ВС Армении в предыдущие дни (без конкретных дат) открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, дислоцированных на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА», - отмечается в заявлении Минобороны Армении.

Отметим, что ранее сегодня Минобороны Азербайджана заявило о том, что позиции азербайджанской армии были 19 раз обстреляны с армянской стороны, в том числе 16 раз со стороны Армении и 3 раза со стороны «членов незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы».

Между тем, в Армии обороны Нагорного Карабаха также опровергли заявления Баку об обстрелах азербайджанских позиций.