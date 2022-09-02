Предприниматель Рубен Варданян не исключает, что если в Армении ему будет предложена должность, он согласится, в том числе и на должность премьер-министра. Варданян сегодня в Степанакерте рассказал журналистам о своих планах.

«Мы говорим о службе, мы говорим о должности не как о власти, что я князь над вами, а должность - это когда я служу вам», - отметил Варданян.



Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда IDeA вчера объявил, что отказался от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах. 54-летний Варданян предлагает создать Всеармянский фронт поддержки безопасности и развития Нагорного Карабаха. Варданян также готов взять на себя ответственность в правительстве Карабаха, но говорит, что это не главная цель переезда в Карабах. «Я готов на все, но это не имеет никакого отношения к тому, ради чего я приехал», - подчеркнул он.

Бизнесмен, в 90-е годы в России управлявший компанией «Тройка Диалог», также рассказал о своей связи с партией «Страна для жизни». Эта партия, возглавляемая бывшим членом партии «Просвещенная Армения» Мане Тандилян, была основана ровно год назад. Она активно участвовала в муниципальных выборах. Соучредителем партии также является бывший член правительства Никола Пашиняна Месроп Аракелян.

«Если мы говорим о партии как об идее, это «Страна для жизни», с которой я сотрудничаю, я рад сотрудничать с Месропом и Мане, потому что мы сотрудничаем вокруг идей, например, какой мы видим Армению», - сказал Варданян.

У Варданяна есть планы развития в ряде областей. Он сказал, что большую часть времени будет проводить в Карабахе. С ноября он будет действовать активнее. Варданян считает, что в Армении есть ненависть к Карабаху и народу Карабаха, и он сделает все, чтобы ее устранить, будет развивать внутренний туризм для укрепления связи между Арменией и Карабахом.

«В Армении есть ненависть к Арцаху [Нагорному Карабаху – ред.] и арцахцам, и мы сделаем все, чтобы армяне, проживающие в Армении, приехали в Арцах и увидели Арцах, они должны приехать и увидеть, что ради земли, ради памятников, ради церквей люди отдали свои жизни, своих детей», - подчеркнул Варданян.



Рубен Варданян заверил, что его присутствие убедит жителей Карабаха в том, что они не одиноки, а о своей активности он заявил в Карабахе, чтобы не было пути для отступления.

«Рядовой арцахец должен чувствовать, что Рубен Варданян настроен серьезно, это один из шагов, я не оставил себе путь для отступления. Завтра я не скажу: извините, в Москве у меня много серьезных дел, мне нужно встретиться с Путиным, мне нужно ехать. Я не оставлю это место», - сказал Варданян.

Отказ от российского гражданства бизнесмен прокомментировал как шаг к тому, чтобы не оказаться под западными санкциями против России. Рубен Варданян заявил, что санкции на него не распространились, до сих пор он свободно путешествует по миру.