Обсуждение в Брюсселе «было масштабным и непростым» - Пашинян

Обсуждение на вчерашней трехсторонней встрече премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета в Брюсселе было «масштабным и непростым», сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Но я также хочу констатировать, что наши цели продолжают оставаться и должны оставаться такими, как я заявлял в своих публичных выступлениях. Правительство РА приняло повестку мира, и нам нужна решимость для ее реализации», - сказал премьер-министр.

«Мы все должны понимать, что это непросто и неясно, а возможные решения неочевидны. Мы должны продолжить последовательную работу. Считаю, что необходимо, чтобы в нашем регионе как можно скорее установился долгосрочный и всеобъемлющий мир. И мы должны все больше и больше сосредотачиваться на решении этой задачи», - подчеркнул Пашинян, не сообщив других подробностей.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев вчера в Брюсселе договорились о продолжении предметных переговоров на уровне министров иностранных дел по разработке проекта мирного договора. Министры иностранных дел двух стран встретятся в течение месяца.

Согласно сообщению правительства Армении, на трехсторонней встрече были обсуждены вопросы освобождения пленных и выяснения судеб пропавших без вести, демаркации и пограничной безопасности, разблокирования региона, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и проблемы Нагорного Карабаха.

Следующее заседание комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном состоится в ноябре в Брюсселе.

В ноябре снова встретятся и лидеры Армении и Азербайджан.