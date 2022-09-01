Премьер: «Начало реформы высшего образования больше нельзя откладывать»

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня на заседании правительства обратился к планируемым в вузах реформам.

«Начало реформы в сфере высшего образования больше нельзя откладывать. Мощным толчком к этому должна стать позорная статистика вступительных экзаменов: в этом году вакантными остались около 60 процентов мест для поступления в вузы, причем более 40 процентов мест - в государственных вузах и около 98 процентов - в частных вузах», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что правительство намерено пойти по пути укрупнения вузов и их интегрирования с некоторыми научно-исследовательскими институтами, так чтобы максимум было 8 государственных вузов, которые, по словам премьер-министра, будут полностью финансироваться государством и будут соответствовать международным стандартам.

Государство будет устанавливать стандарты для университетов. «В Республике Армения называться университетом сможет только учреждение, соответствующее этим стандартам. Если вуз не будет соответствовать установленным государством стандартам, мы снимем вывешенную на двери вуза вывеску со словом вуз, потому что в большинстве случаев кроме этой вывески ничего больше нет. Армения уже много лет находится в центре международных скандалов. Мы должны быть последовательны, есть места, которые имеют только эту вывеску и часто выдают диплом хирурга. Потом эти люди едут работать в разные страны, бывают случаи, когда начинают спрашивать, кто выдал этому человеку диплом. Выясняется, что этому человеку диплом выдала Республика Армения», - сказал премьер.

«Если мы не примем сейчас эти решения, мы встанем перед катастрофой, сегодня мы уже стоим перед катастрофой», - сказал Пашинян.

Премьер-министр сегодня также объявил, что в Аштараке будет построен академический городок и со временем туда переедут объединяющиеся вузы.