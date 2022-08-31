Наследие Горбачева: В Армении двоякие воспоминания о последнем советском руководителе

С одной стороны, люди связывают Горбачева со свободой, начавшиеся в последние годы существования СССР, с другой стороны, помнят кровопролития от балтийских республик до республик Южного Кавказа и Центральной Азии.

Правозащитник Вардан Арутюнян, который провел за решеткой восемь лет в качестве политзаключенного в советское время, вспоминает о дуновении свободы, которое донеслось даже до его места ссылки в Магадане.

«Начали печататься много работ, которые до этого были запрещены. Меня это больше всего впечатлило. Я тогда был в ссылке в Магадане, но дуновение свободы тогда доносилось и до Магадана», — вспоминает правозащитник.

Придя к власти в 1985 году, Михаил Горбачев шесть лет руководил Советским Союзом, сначала в качестве первого секретаря правящей Коммунистической партии, а затем в качестве президента СССР. Советская империя формально прекратила свое существование в декабре 1991 года.

«Конечно, их задача была не в том, чтобы разрушить Советский Союз, они хотели реформировать это искусственное государство под названием «Советский Союз», но на пути к реформам они разрушили его. Они сыграли очень негативную роль на этапе распада СССР, в некоторых случаях спровоцировав межэтнические конфликты в Армении, Грузии, Молдове, Средней Азии», — говорит Вардан Арутюнян.

В Армении поздний советский период в первую очередь связан с Карабахским движением, карабахским вопросом. Спустя почти двадцать лет после ухода из власти, в марте 2010 года, Горбачев откровенно заявил журналистам, что в его время Кремль даже намеревался предоставить статус Нагорному Карабаху, но «его не послушали».

Историк Ашот Саргсян не только является одним из исследователей Карабахского движения, но и, являясь научным сотрудником института древних рукописей «Матенадаран» в Ереване, сам участвовал в движении во второй половине 1980-х годов.

«Он [Горбачев] хотел, чтобы этого движения не было, потому что это было помехой. В результате этого движения возникали и другие подобные движения, демократические, а не националистические движения. Но, естественно, если речь шла об империи, все эти демократические движения получали национальные, националистические проявления, и это ослабляло основы власти», - отмечает он.

Именно во время Карабахского движения в декабре 1988 года произошло разрушительное Спитакское землетрясение. Как руководитель СССР Горбачев посетил Армению только один раз. Прервав свой визит в США после новости о разрушительном землетрясении в Армении, он прибыл в зону бедствия.

В то время Сукиас Аветисян был первым секретарем Комсомола в одном из районных комитетов партии Ленинакана (ныне Гюмри).

«В народе в то время к Горбачеву было двоякое отношение: с одной стороны, как от руководителя могущественной страны от него ждали помощи техникой, потому что не хватало техники на проведение спасательных работ. Но было и чувство негодования, поскольку ходили слухи о том, что землетрясение было вызвано искусственно и так далее», - вспоминает Аветисян.

Известный социолог Людмила Арутюнян была одним из депутатов Верховного Совета СССР последнего созыва.

«Когда они начинали движение перемен, так называемую «перестройку», они изначально не представляли его размаха, не представляли, как будет идти процесс и чем все это закончится. Они часто не были готовы к его последствиям. Карабахское движение было одним из тех явлений, к которым они не были готовы. Советский Союз не был готов ко внутренним восстаниям и не был готов спокойно урегулировать подобные проблемы», — подчеркивает Людмила Арутюнян.

Собеседники Радио Азатутюн сошлись во мнении: Михаил Горбачев был фигурой неоднозначной, с одной стороны, он пытался проводить демократические реформы, но именно в период его правления произошла череда кровавых событий, которые последний руководитель СССР не смог предотвратить.