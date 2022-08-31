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Культура

Серж Танкян и Брайан Мэй исполнят песню The Show Must Go On группы Queen на фестивале Starmus в Ереване

Легендарная группа Queen (сверху вниз, слева направо) Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Фредди Меркьюри и Джон Дикон

Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй и армянский рок-музыкант Серж Танкян вместе исполнят песню Queen - The Show Must Go On на фестивале Starmus, который пройдет 5-10 сентября в Ереване.

Об этом Танкян сообщил на своей странице в Facebook, добавив, что с нетерпением ждет этого события.

«Стармус» - престижный международный фестиваль науки, астрономии и музыки, который на этот раз пройдет в Ереване и в ходе которого выступят всемирно известные ученые, нобелевские лауреаты, космонавты и музыканты.

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