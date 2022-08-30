Фонд «Гагик Царукян» дает старт работам по установке статуи Христа без разрешения компетентных органов

Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА), бизнесмен Гагик Царукян в июле с большой помпой объявил об установке статуи Иисуса Христа на вершине горы Атис, проведя многолюдную церемонию закладки фундамента. Однако затем Министерство образования, науки, культуры и спорта и Министерство окружающей среды заявили, что строительные работы прекращены до получения соответствующих разрешений.

Реакция фонда «Гагик Царукян» не заставила себя ждать. В фонде заверили, что «строительство начнется только после положительных заключений компетентных органов, до тех пор ведутся работы по прокладке дорог, линий электро-, газо- и водоснабжения».

Техники, работающей на склоне Атиса, мы сегодня не заметили, но дорога, ведущая от подножия к вершине, уже была открыта, электрические столбы установлены.

Однако спустя полтора месяца после закладки фундамента и решения о приостановке строительства в государственные органы не поступило даже заявлений от Царукяна, чтобы можно было начать изучение, дать разрешение на строительство или отказать.

В Министерстве культуры сообщили, что никаких документов за это время не получали. Такой же ответ мы получили и в Министерстве окружающей среды.

Между тем, вчера благотворительный фонд «Гагик Царукян» представил, по его описанию, финальную анимационную версию «нового чуда». В этом ролике говорилось как раз о начале работ и их сроках.

Бывший член партии «Решение гражданина» Гарегин Мискарян, инициировавший в прошлом месяце сбор подписей против строительства статуи Христа и организовавший акцию протеста на вершине горы, квалифицирует начало работ без соответствующих разрешений как вседозволенность.

По словам Мискаряна, все это показывает, что богатый бизнесмен Царукян уверен, что в итоге получит все необходимые разрешительные документы. «До сих пор в Армении, насколько я помню, есть такая практика, когда говорят: иди строй, а потом придешь и узаконишь. По-видимому, они пытаются продолжать в той же логике, в том же духе. То есть, человек решил, что у него есть одобрение со стороны первого лица страны, и он реализует это одобрение, то есть реализует этот проект. Потом с таким подходом по бумажкам все уладят», - сказал Мискаряна.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян положительно оценил инициативу Царукяна.

На вершине Атиса, где лидер ППА планирует установить 33-метровую статую Спасителя, находится древняя крепость бронзового века. Специалисты сообщают, что в результате строительных работ центральная часть древнего городища уже безвозвратно повреждена. Между тем, по закону этот вновь открытый памятник также должен был охраняться государством.

Против установки статуи Христа решительно выступила Армянская Апостольская церковь, заявив, что установка статуи не соответствует многовековой традиции поклонения Армянской Апостольской церкви: может быть барельефная скульптура, но не статуя.

Однако это не изменило мнения лидера ППА. В одном из своих интервью Гагик Царукян сказал, что это все равно не церковное сооружение.

Мы также попытались получить комментарий от авторов инициативы: когда они, наконец, обратятся за заключением в государственные органы? Однако наши звонки в конкурсную комиссию по отбору проекта статуи Христа остались без ответа.