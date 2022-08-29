В сентябре армянская оппозиция планирует вновь выйти на улицы

В последний раз оппозиция созывала митинг 29 июля, после чего было объявлено о перерыве в проведении уличных акций протеста.

Член оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Гегам Манукян утверждает, что за это время оппозиция активно работала, а ее борьба не прекращалась.

По его словам, члены движения «Сопротивление» активно работали как в Ереване, так и в различных регионах Армении. «Наша борьба не закончилась прекращением митингов, и неправильно говорить, что это некий новый этап, некая новая ситуация. Борьба не заканчивалась, борьба продолжается», - заявил Манукян.

Две парламентские оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» обвиняют власти в излишних уступках Азербайджану в карабахском вопросе, требуя отставки премьер-министра. С 1 мая на протяжении нескольких недель сторонники оппозиции проводили ежедневные акции протеста в различных частях Еревана, при этом перекрыв одну из центральных площадей армянской столицы – площадь Франции, где были установлены палатки. В конце концов, в середине июня оппозиция разблокировала площадь, а акции протеста оппозиции перестали носить ежедневный характер.

Провластные депутаты тогда назвали кампанию уличных протестов оппозиции провальной, отметив, что требования об отставке премьер-министра не нашли широкой поддержки среди населения Армении.

Гегам Манукян, тем не менее, считает, что каждый день пребывания у власти нынешнего правительства несет в себе новые угрозы для безопасности Армении и армян Нагорного Карабаха.

«Иногда нам говорят, что у нас не получилось, на самом деле это не у нас не получилось, а у нашего народа», - подчеркнул представитель оппозиционной парламентской фракции.

Комментируя решение оппозиции возобновить уличную борьбу, провластный депутат Грачья Акопян назвал его нелепым.

«Их действия комичны в глазах общественности. Они выходят на улицы, когда позволяют погодные условия, а когда в Ереване погода становится достаточно жаркой, они начинают организовывать свой отдых в различных прибрежных странах, а потом возвращаются из отпуска и объявляют, что вот, сейчас мы снова возобновим уличную борьбу», - отметил Акопян.