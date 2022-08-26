Первая реакция госпожи Аллы, готовящейся в этом году отправить своего младшего внука в армию, на вопрос Радио Азатутюн, сможет ли их семья заплатить 24 млн драмов и освободить внука от двухлетней срочной службы, была следующей: «Нет, что вы говорите!»

«Мы честные люди, мы живем на одну зарплату и мою пенсию, во-вторых, если бы у меня были деньги, я бы такого не сделала. Потому что мой внук служил в армии во время 44-дневной войны, я хочу, чтобы и другие внуки служили», - добавила пожилая женщина.

А гражданин, потерявший во время 44-дневной войны внука, вообще не захотел говорить об этом, у него был лишь один вопрос: то есть, если бы у него были 24 тыс. драмов, вместо его внука погиб бы кто-то другой?

«Война началась 27 сентября, 20 октября он был убит. Я не могу говорить, извините», - сказал мужчина.

Небольшой опрос на улицах Еревана показал, что многие ищут альтернативу обязательной военной службе, но говорят, что представленный проект писался не для них, около 60 тыс. долларов - слишком большие деньги для среднестатистического жителя Армении.

«У меня нет определенного мнения по этому поводу. У меня нет таких возможностей, я бы не дал. Продам квартиру, где буду жить? Это несправедливо...».

«Мне кажется, что этот вариант больше подходит финансово обеспеченным людям...».

«Житель Армении не будет в состоянии…».

«Те, кто из обычных, бедных семей, пойдут служить вместо богатых…».

Согласно проекту, введенному в обращение Министерством обороны два дня назад, гражданин может заплатить 24 млн драмов и освободиться от несения срочной военной службы после прохождения обучающего этапа в течение 4,5 месяцев. Обоснование изменения состоит в том, что освобождение одного человека от военной службы за 24 млн драмов позволит платить одному военнослужащему-контрактнику 400 тыс. драмов в месяц в течение пяти лет.

Против проекта выступают не только оппозиционные фракции парламента, но и представители гражданского общества.

«Проект превращает страну в восточный базар, где все продается»

Правозащитница Зара Ованнисян говорит, что фактически родители вынуждены выкупать у государства право своих детей на здоровье, жизнь и образование.

«Люди влезали в огромные долги в том числе и для того, чтобы сделать это, и это было незаконно, сейчас, похоже, делается попытка ввести ту же практику, и не придумали ничего лучше, чтобы было равенство, не придумали возможности, которые не загоняли бы людей в ловушку, и единственная альтернатива - выкупить обратно у государства право на жизнь и здоровье», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Ованнисян.

Это совсем не путь перехода к профессиональной армии, да к тому же в стране, в которой идет ползучая война, возражают власти представители гражданского общества.

Руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян, говорит, что этот проект превращает страну в восточный базар, где все продается.

«Наконец, у нас есть еще одна проблема, которая заключается в том, что служба в армии часто воспринимается как наказание, как что-то очень плохое. И, по сути, государство этим проектом посылает сигнал о том, что «знаете, уважаемые граждане, служба в армии настолько плоха, что для того, чтобы от нее избавиться, нужно заплатить цену маленькой квартиры в Ереване. Такое впечатление, что завтра можно будет купить, не знаю, право водить машину в нетрезвом виде, право нарушать другие законы, право уклоняться от выполнения других обязанностей, право выбрасывать мусор на улицу», - подчеркнул Иоаннисян.

Никаких дополнительных разъяснений от Минобороны по поводу этого нашумевшего проекта пока нет. Другие ветви власти также пока избегают активного комментирования. В настоящее время проект находится на стадии обсуждения и станет законом только после того, как будет принят Национальным собранием и одобрен президентом. Когда это планируется, неясно.