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Общество

«Те, кто из обычных, бедных семей, пойдут служить вместо богатых»

Военнослужащие Вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном (архив)

Первая реакция госпожи Аллы, готовящейся в этом году отправить своего младшего внука в армию, на вопрос Радио Азатутюн, сможет ли их семья заплатить 24 млн драмов и освободить внука от двухлетней срочной службы, была следующей: «Нет, что вы говорите!»

«Мы честные люди, мы живем на одну зарплату и мою пенсию, во-вторых, если бы у меня были деньги, я бы такого не сделала. Потому что мой внук служил в армии во время 44-дневной войны, я хочу, чтобы и другие внуки служили», - добавила пожилая женщина.

А гражданин, потерявший во время 44-дневной войны внука, вообще не захотел говорить об этом, у него был лишь один вопрос: то есть, если бы у него были 24 тыс. драмов, вместо его внука погиб бы кто-то другой?

«Война началась 27 сентября, 20 октября он был убит. Я не могу говорить, извините», - сказал мужчина.

Небольшой опрос на улицах Еревана показал, что многие ищут альтернативу обязательной военной службе, но говорят, что представленный проект писался не для них, около 60 тыс. долларов - слишком большие деньги для среднестатистического жителя Армении.

«У меня нет определенного мнения по этому поводу. У меня нет таких возможностей, я бы не дал. Продам квартиру, где буду жить? Это несправедливо...».

«Мне кажется, что этот вариант больше подходит финансово обеспеченным людям...».

«Житель Армении не будет в состоянии…».

«Те, кто из обычных, бедных семей, пойдут служить вместо богатых…».

Согласно проекту, введенному в обращение Министерством обороны два дня назад, гражданин может заплатить 24 млн драмов и освободиться от несения срочной военной службы после прохождения обучающего этапа в течение 4,5 месяцев. Обоснование изменения состоит в том, что освобождение одного человека от военной службы за 24 млн драмов позволит платить одному военнослужащему-контрактнику 400 тыс. драмов в месяц в течение пяти лет.

Против проекта выступают не только оппозиционные фракции парламента, но и представители гражданского общества.

«Проект превращает страну в восточный базар, где все продается»

Правозащитница Зара Ованнисян говорит, что фактически родители вынуждены выкупать у государства право своих детей на здоровье, жизнь и образование.

Правозащитница Зара Ованнисян (архив)
Правозащитница Зара Ованнисян (архив)

«Люди влезали в огромные долги в том числе и для того, чтобы сделать это, и это было незаконно, сейчас, похоже, делается попытка ввести ту же практику, и не придумали ничего лучше, чтобы было равенство, не придумали возможности, которые не загоняли бы людей в ловушку, и единственная альтернатива - выкупить обратно у государства право на жизнь и здоровье», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Ованнисян.

Это совсем не путь перехода к профессиональной армии, да к тому же в стране, в которой идет ползучая война, возражают власти представители гражданского общества.

Руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян (архив)
Руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян (архив)

Руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян, говорит, что этот проект превращает страну в восточный базар, где все продается.

«Наконец, у нас есть еще одна проблема, которая заключается в том, что служба в армии часто воспринимается как наказание, как что-то очень плохое. И, по сути, государство этим проектом посылает сигнал о том, что «знаете, уважаемые граждане, служба в армии настолько плоха, что для того, чтобы от нее избавиться, нужно заплатить цену маленькой квартиры в Ереване. Такое впечатление, что завтра можно будет купить, не знаю, право водить машину в нетрезвом виде, право нарушать другие законы, право уклоняться от выполнения других обязанностей, право выбрасывать мусор на улицу», - подчеркнул Иоаннисян.

Никаких дополнительных разъяснений от Минобороны по поводу этого нашумевшего проекта пока нет. Другие ветви власти также пока избегают активного комментирования. В настоящее время проект находится на стадии обсуждения и станет законом только после того, как будет принят Национальным собранием и одобрен президентом. Когда это планируется, неясно.

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