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Карабах

МИД Турции: Надеемся, что возвращение Лачина под контроль Баку будет способствовать улучшению азербайджано-армянских отношений

Азербайджанские военные входят в город Лачин. 26 августа 2022 г.

МИД Турции выразил удовлетворение фактом возвращения под контроль Азербайджана города Лачина, а также двух сел, которые с 1992 года находились под контролем властей Нагорного Карабаха.

«Мы надеемся, что этот факт, ставший важным этапом для установления мира и стабильности на Южном Кавказе, будет способствовать нормализации региональных связей, а также улучшению азербайджано-армянских отношений. Турция, как и ранее, продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет братского Азербайджана», - говорится в заявлении МИД.

Отметим, что до 25 августа армяне покинули город Лачин, а также села Агавно и Сус, и эти населенные пункты уже сегодня, согласно договоренностям между сторонами, были переданы властям Азербайджана.

В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter написал: «Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе Лачин. Взяты под контроль села Забух [Агавно – ред.] и Сус. Поздравляю всех лачинцев и Азербайджанский народ с этим событием. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!».

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