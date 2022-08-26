МИД Турции: Надеемся, что возвращение Лачина под контроль Баку будет способствовать улучшению азербайджано-армянских отношений

«Мы надеемся, что этот факт, ставший важным этапом для установления мира и стабильности на Южном Кавказе, будет способствовать нормализации региональных связей, а также улучшению азербайджано-армянских отношений. Турция, как и ранее, продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет братского Азербайджана», - говорится в заявлении МИД.

Отметим, что до 25 августа армяне покинули город Лачин, а также села Агавно и Сус, и эти населенные пункты уже сегодня, согласно договоренностям между сторонами, были переданы властям Азербайджана.

В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter написал: «Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе Лачин. Взяты под контроль села Забух [Агавно – ред.] и Сус. Поздравляю всех лачинцев и Азербайджанский народ с этим событием. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!».