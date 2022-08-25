Действия армянской полиции стали для участников российского антивоенного протеста неожиданными

Вчера вечером в Ереване при разгоне полицейскими акции протеста против вторжения России в Украину, организованной группой проживающих в Армении российских эмигрантов, были задержаны по меньшей мере 22 человека.

В сообщении полиции говорилось, что полиция произвела задержания вскоре после того, как несколько десятков человек, большинство из которых были гражданами России, собрались на городской площади Свободы в связи с шестимесячной годовщиной начала войны в Украине. В заявлении полиции, опубликованном после задержания участников акции, также говорилось, что причиной задержания стало «невыполнение законного требования сотрудника полиции».

Все протестующие были освобождены из-под стражи поздно вечером. Среди них был и главный организатор протеста Юрий Алексеев.

«Мы пришли [на площадь], развернули наши плакаты, и вдруг подходит полиция, резко отводит меня в сторону, говорит, что в связи с тем, что у них есть информация, что наша акция носит оскорбительный характер, мы должны ее прекратить и разойтись, - рассказал Радио Азатутюн сегодня Алексеев. - Я сказал, что это неправда, это абсурд, у них нет оснований [препятствовать акции]. Потом они нас задержали».

По словам Юрия, когда полицейские стали задерживать участников акции, он в какой-то момент почувствовал себя снова в Москве. Российский оппозиционер, многие годы участвовавший на родине в акциях протеста оппозиции, на которых его неоднократно задерживали, признался, что действия армянских полицейских стали для него неожиданностью и после вчерашнего дня его представления о демократии в Армении изменились.

Алексеев, который этой весной переехал в Ереван, как и тысячи других россиян, критикующих президента Владимира Путина, назвал действия полиции незаконными, заявив, что акция протеста была санкционирована городскими властями.

Армянские гражданские активисты также осудили задержания. «Это было совершенно незаконно, потому что собрание было санкционированным и мирным», - сказал правозащитник Артур Сакунц.

Он напомнил, что высокопоставленные представители нынешнего правительства, пришедшего к власти на волне мирных протестов, неоднократно заверяли, что Армения является бастионом демократии. По его убеждению, вчерашний инцидент бросает тень на армянскую демократию.

Отметим, что армянская полиция не предотвращала аналогичные небольшие акции протеста, которые проводились в Ереване и Гюмри в последние месяцы.

Россия уже долгое время является главным союзником Армении. Страны поддерживают тесные политические, экономические и военные связи. Правительство Армении воздерживается от публичной критики российского вторжения в Украину.