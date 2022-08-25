В Степанакерте в цехе кислородного оборудования вспыхнул пожар, взорвались баллоны

Согласно Службе по чрезвычайным ситуациям, пожарные-спасатели провели частичную изоляцию.
Карабахские власти призвали жителей не поддаваться панике, уверяя, что на месте принимаются все необходимые меры.
Других подробностей пока не сообщается.
В столице Нагорного Карабаха Степанакерте в цехе по производству кислородного оборудования, расположенного по адресу улица Тиграна Меца 20, произошел пожар, в результате которого взорвались баллоны высокого давления, сообщают власти Карабаха.
Согласно Службе по чрезвычайным ситуациям, пожарные-спасатели провели частичную изоляцию.
Карабахские власти призвали жителей не поддаваться панике, уверяя, что на месте принимаются все необходимые меры.
Других подробностей пока не сообщается.
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