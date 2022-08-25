В Степанакерте в цехе кислородного оборудования вспыхнул пожар, взорвались баллоны

Согласно Службе по чрезвычайным ситуациям, пожарные-спасатели провели частичную изоляцию.

Карабахские власти призвали жителей не поддаваться панике, уверяя, что на месте принимаются все необходимые меры.

Других подробностей пока не сообщается.