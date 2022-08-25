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Карабах

В Степанакерте в цехе кислородного оборудования вспыхнул пожар, взорвались баллоны

Нагорный Карабах - Пожар в цехе по производству кислородного оборудования в Степанакерте (фотография предоставлена Информационным штабом НК).

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте в цехе по производству кислородного оборудования, расположенного по адресу улица Тиграна Меца 20, произошел пожар, в результате которого взорвались баллоны высокого давления, сообщают власти Карабаха.

Согласно Службе по чрезвычайным ситуациям, пожарные-спасатели провели частичную изоляцию.

Карабахские власти призвали жителей не поддаваться панике, уверяя, что на месте принимаются все необходимые меры.

Других подробностей пока не сообщается.

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