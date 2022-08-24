В условиях почти 14-процентного роста цен на продукты питания пенсии и пособия увеличатся на 7%

«Предлагаем установить размер базовой пенсии для расчета размера трудовой пенсии - 21 тыс. драмов (вместо 18 тыс. драмов); размер базовой пенсии для расчета размера военной пенсии - 20 тыс. драмов (вместо 18 тыс. драмов); минимальный размер пенсии – 30,5 тыс. драмов (вместо 28,6 тыс. драмов). В результате среднемесячный размер пенсий повысится примерно на 7%», - в частности, сказал министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

По решению правительства, военные пенсии увеличатся на 5200 драмов. Будут повышены также размеры пособий по старости, инвалидности и потере кормильца.

Правительство изначально планировало повысить пенсии и пособия со следующего года, но с учетом увеличения налоговых поступлений сейчас идет на этот шаг, уточнил премьер-министр Никол Пашинян.

«Изменилось лишь одно: мы перенесли повышение с 1 января на 1 сентября, и наш план состоит в том, чтобы мы приняли следующее такое решение о повышении пенсий… не знаю, когда мы его примем, [по плану следующее] повышение произойдет с 1 июля 2023 года», - сказал премьер.

Улучшит ли повышение пенсий на 7% социальное положение пожилых граждан, учитывая, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за год почти на 14 процентов?

Правительство ранее пообещало, что пенсии будут повышены по меньшей мере в размере инфляции, однако сейчас, фактически, эта задача не решается.

Правительство заявляет, что программа кэшбэка, также будет способствовать решению социальных проблем пенсионеров. С этим нововведением, вступившим в силу с 1 июля, пенсионерам будет возвращаться 10% суммы, потраченной ими при совершении безналичных покупок, но не более 5 тысяч драмов. Выдача денег началась с сегодняшнего дня.

Нарек Мкртчян представил первые результаты программы. Из 400 тыс. пенсионеров, имеющих право на кэшбэк, пока воспользовались программой только 17 тыс. или около 4,5%. «Фактически, сегодня и завтра мы обеспечим гражданам общий возврат в размере 44 млн драмов. В среднем это составляет 2600 драмов. Но там есть случаи, когда граждане получат максимальный возврат, то есть у нас, если не ошибаюсь, есть около 2 тыс. человек, которые сделали покупки на сумму примерно 50 тыс. драмов и получат максимальный возврат». – сказал министр.