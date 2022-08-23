Оппозиционер потребовал встречи с премьером, чтобы представить обоснования его отставки

Активист оппозиционного движения «Сопротивление», бывший губернатор Вайоцдзорской области Эдгар Казарян инициировал новое движение за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Бывший губернатор, бывший посол Армении в Польше и бывший член Республиканской партии Армении Эдгар Казарян связал начало возглавляемого им движения «Независимость» с Декларацией независимости Армении.

«Сейчас мы имеем реалии, когда деятельность государственных органов не только противоречит положениям Декларации независимости, но и в целом ставит под сомнение, под угрозу саму независимую армянскую государственность», - сказал Эдгар Казарян.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн Казарян сказал, что предлагает три способа отстранения Никола Пашиняна от должности: либо сам премьер-министр уходит в отставку, потому что отступил от своих предвыборных обещаний, либо генпрокурор возбуждает уголовное дело по эпизодам измены родине и привлекает Пашиняна в качестве обвиняемого, и третий вариант - импичмент в парламенте.

«Безусловно, в создавшейся ситуации приоритетом является отставка премьер-министра Никола Пашиняна, что подразумевает смену правительства, после чего должно быть сформировано правительство, решающее антикризисные задачи. это правительство, решив наши первоочередные задачи безопасности, должно подготовить достаточную политическую среду для проведения новых парламентских выборов», - подчеркнул он.

Сегодня вечером Казарян организовал митинг на площади Республики в Ереване, на который также пригласил Пашиняна, а также потребовал встречи с главой правительства, чтобы представить ему обоснования отставки.

Подойдя к зданию правительства, поговорив с полицейскими и вернувшись, Эдгар Казарян сообщил участникам митинга, что встреча с премьер-министром не состоялась, поскольку Никол Пашинян «испугался».

Коснувшись предложенных им трех путей смещения премьер-министра, Казарян отметил, что, не согласившись на встречу, Пашинян исчерпал вариант отставки. Поэтому остались два других варианта: либо генпрокурор возбудит уголовное дело об измене родине и привлечет Пашиняна в качестве обвиняемого, подготовив почву для смещения премьер-министра, либо парламент объявит Николу Пашиняну импичмент.