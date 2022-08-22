Кылыч поблагодарил Рубиняна за соболезнования

«Спасибо за ваши искренние и очень ценные слова соболезнования, уважаемый господин вице-спикер. Это очень мило с вашей стороны», — написал турецкий дипломат в Twitter.

Вице-спикер парламента Армении выразил соболезнования Сердару Кылычу и Министерству иностранных дел Турции в Twitter в связи с крупными автокатастрофами, произошедшими в Турции в минувшие выходные, в результате которых число погибших приближается к пяти десяткам.

Ранее на прошлой неделе посол Турции выразил соболезнования Рубену Рубиняну и МИД Армении в связи со взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу», в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек, а два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.