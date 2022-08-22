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Карабах

В Баку сообщили о двух азербайджанских военнослужащих, подорвавшихся на мине в Лачине

Военнослужащий ВС Азербайджана (архивная фотография).

Двое военнослужащих ВС Азербайджана подорвались на мине в Лачинском районе, в результате чего получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

В сообщениях отмечается, что инциденты произошли 20 и 21 августа, и что по данным фактам начато расследование.

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