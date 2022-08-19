Спустя шесть дней после взрыва в ТЦ «Сурмалу» пропавший без вести гражданин до сих пор не найден, поисковые работы продолжаются

Спустя шесть дней после трагического взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу», унесшего жизни 16 человек, пропавший без вести гражданин до сих пор не найден. Спасатели сегодня с утра продолжают поисково-спасательные работы.

По словам директора Спасательной службы Армена Гаспаряна, сейчас уже они работают в эпицентре взрыва.

Отвечая на замечание Радио Азатутюн о том, что существует версия, что тело могло испариться из-за высокой температуры или быть отброшено взрывной волной в другое место, Гаспарян сказал: «Да, верно, поскольку он находился прямо в эпицентре взрыва, и взрыв был достаточно мощным, возникшие после него пожары также были достаточно высокотемпературными и большой сложности, все это говорит о том, что для нас будет очень сложно найти тело».

Вчера вечером министр по чрезвычайным ситуациям встретился с сыном и родственниками пропавшего без вести Ваника Амирханяна.

«Целью встречи было еще раз заверить, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы найти пропавшего гражданина. Также были представлены трудности, сложности в процессе поиска», - отметил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Артюш Григорян.

В результате взрыва, произошедшего 14 августа в торговом центре «Сурмалу», 16 человек погибли, двое пропали без вести. Фактически разыскивается один гражданин, так как личность одного из погибших до сих пор не установлена. Предполагается, что он является одним из двух пропавших без вести. В МЧС сообщают, что взятие образца для анализа ДНК было произведено два дня назад, идентификация будет проведена в течение 5 дней.

Расчищено более 90 процентов территории. Сроки окончания поисковых работ не называются. Директор спасательной службы отметил, что здание находится в аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент, спасатели работают очень осторожно.

«В результате взрыва повреждены, висят железобетонные конструкции, панели и прочее, которые необходимо снять до начала собственно спасательных работ, чтобы наши спасатели могли безопасно провести работы», - сказал Армен Гаспарян.

Причины взрыва пока не ясны, но уже официально сообщалось, что в здании было большое количество горючих материалов - около 4 тонн. На брифинге с журналистами директор Спасательной службы сообщил, что, по их информации, на верхних этажах также находился склад с пиротехникой. По словам Гаспаряна, ответы на другие вопросы даст предварительное следствие.

В Министерстве труда и социальных вопросов сообщают, что обсуждают возможность оказания помощи семьям граждан, погибших, а также физически пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу».