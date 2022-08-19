Агавно с 18 августа лишено электричества и всех средств связи

Село Агавно в Карабахе с 18 августа лишено электричества и всех средств связи.

«Сегодня муж уехал в село Тех, несколько минут была на связи, и все. Я знаю, что в селе нет электричества, интернет, насколько я понимаю, отключен, сняли вышку, то есть село лишилось всех средств связи», - сказала Радио Азатутюн жительница Агавно Мелине Багдагулян.

Она и четверо ее детей, младшему всего 40 дней, сняли дом в Горисе, но ее муж и другие родственники до сих пор находятся в Агавно.

«В селе еще есть семьи, которые еще не уехали, но уедут. Просто у людей проблемы с перевозкой вещей, автомобилей для перевозки не хватает. В селе до сих пор есть жители, там до сих пор живут армяне», - сказала Мелине Багдагулян.

177 жителей села были проинформированы о том, что с 20 августа будут отключены вода, электричество и связь. Им сообщили, что Агавно будет передано Азербайджану 25 августа, но необходимо эвакуировать и инфраструктуру, все происходит быстрее. Женщины, покинувшие село, теперь не могут установить контакт со своими мужчинами, оставшимися в Агавно.

«Электричества нет, вода отключена, связи нет, ничего нет», - отметила жительница Агавно Эмма Исаханян, которая также уже находится в Горисе. Уезжая из Агавно, она успела поджечь дом. Мать, потерявшая сына на этой войне, говорит, что сейчас она спокойна.

«Я сожгла дом, только потом уехала, приехала в Горис. Мой собственный дом, моего сына, построенный моим мужем, моим трудом, все 30-летние труды, моя совесть теперь спокойна», - сказала Исаханян.

Три семьи подожгли свои дома в Агавно, первый подожгли два дня назад. Эмма Исаханян говорит, что с того дня в село вошли пожарная машина и полицейские, установили строжайшее наблюдение. «На каждого жителя приходится полицейский», - отметила она.

Сама она операцию по поджогу завершила успешно, поскольку, по ее словам, заранее к ней подготовилась, как только пламя занялось, покинула дом.

В начале августа, после возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе, Степанакерт заявил, что азербайджанская сторона через российских миротворцев потребовала организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. А министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян сообщил жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.

Жителям общин, покидающим свои дома, запретили сжигать их, сказав, что в таком случае они не получат компенсации.