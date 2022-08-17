Продолженные с утра поисковые работы в торговом центре пока результатов не дали

Продолжившиеся с утра поисковые работы в ереванском торговом центре «Сумалу» пока никаких результатов не дали, два человека по-прежнему остаются пропавшими без вести.

Территория очень большая, завалы высотой четыре метра, объяснил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Артюш Григорян.

«На данный момент все ресурсы, насколько это возможно, насколько необходимо, сосредоточены на поиске последнего гражданина, оставшегося под завалами», - сказал Григорян.

По данным МЧС, территория вокруг здания уже полностью очищена, сейчас спасатели работают как раз в районе взрыва.

Сегодня и завтра в Армении объявлен траур. С утра десятки людей несут цветы к месту неподалеку от торгового центра, где в результате взрыва, произошедшего три дня назад, погибли по меньшей мере 16 человек. Личность одного из погибших пока не установлена, на идентификацию уйдет несколько дней.

МЧС предполагает, что этот гражданин является одним из пропавших без вести.

«Если один из двух пропавших без вести является тем неидентифицированным гражданином, то у нас есть один пропавший без вести гражданин», - отметил Григорян.

Всего в результате трагического инцидента пострадали 62 гражданина, четверо из них все еще находятся на лечении в разных больницах, остальные уже выписаны.

Сегодня, спустя три дня после трагедии, на случившееся впервые отреагировал собственник территории. «С болью должны признать, что действительно произошла трагедия», - заявило руководство торгового центра, не уточнив, что могло послужить причиной такого инцидента.