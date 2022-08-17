В Армении объявлен двухдневный траур. Поисковые работы продолжаются

В Армении объявлен двухдневный траур, с утра десятки людей несут цветы к месту неподалеку от торгового центра «Сурмалу» в Ереване, где в результате взрыва, произошедшего три дня назад, погибли по меньшей мере 16 человек.

Подойти к месту взрыва невозможно: спасатели продолжают поисковые работы.

«В непосредственной близости от здания есть завалы, сейчас мы постараемся провести поисковые работы вокруг этих завалов и под завалами. Мы пригласили специалистов из сейсмической службы министерства, а также из частной компании, проводим консультации о том, как вести поисковые работы, чтобы не нанести дополнительный ущерб и чтобы наши специалисты никоим образом не пострадали», - сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Артюш Григорян.

В результате взрыва трехэтажного здания площадью около 3000 квадратных метров до сих пор пропавшими без вести числятся двое граждан. Личность одного из 16 погибших пока не установлена, МЧС предполагает, что этот погибший гражданин является одним из пропавших без вести.

«Если один из двух пропавших без вести является тем неидентифицированным гражданином, то у нас есть один пропавший без вести гражданин», - отметил Григорян.

Около 70 процентов поврежденной территории уже очищено, сообщил замминистра. После проведения поисковых работ здание будет полностью демонтировано.

Всего в результате трагического происшествия пострадали 62 гражданина. 7 человек до сих пор проходят лечение в разных больницах.