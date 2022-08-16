Продажа фейерверков и петард должна быть запрещена - реакция представителей власти на взрыв

На третий день после трагического взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» первая публичная реакция представителей власти состоит в том, что продажу фейерверков и петард следует запретить. Сегодня подобный пост сделал кандидат в мэры Еревана от правящей партии, бывший вице-премьер Тигран Авинян. Ранее, на следующий день после взрыва, аналогичный пост сделал депутат Арсен Торосян.

Однако до этого момента ни один представитель власти не говорил об ответственных за взрыв, ставший причиной почти двух десятков жертв, о нерадивости госведомств и возможных отставках. Представитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян считает, что такими постами власть пытается отвлечь внимание от главной проблемы.

«Проблематично, когда постоянно отклоняются от темы разговора. Некоторые, уводят от темы, говоря: «это был терроризм, русские взорвали, Хачатур Сукиасян взорвал, тот взорвал, этот взорвал». Другие уводят от темы, говоря: «вся проблема в том, что в нашей стране разрешены фейерверки». Извините, почти во всех странах мира есть склады с петардами. На том же складе находилась та же техника, предназначенная, например, для фейерверка 21 сентября, они же не отменили бы фейерверк 21 сентября», - отметил Иоаннисян

«То есть, не нужно, распространяя дезинформацию или отвлекая внимание от главной проблемы, пытаться сформировать какую-то повестку дня. Я понимаю, что у некоторых представителей власти давно была идея запретить фейерверки, может быть, это правильно, может быть, неправильно, а может быть, они пытаются использовать этот повод для этого, но не нужно отклоняться от главной проблемы, главная проблема состоит в том, что правила безопасности не соблюдались, не было должного контроля за соблюдением правил безопасности, инспекционный орган не осуществлял должного контроля. Не знаю, были ли у инспекционного органа законодательные рычаги или их было недостаточно, но в любом случае очевидно, что здесь есть проблемы. Есть проблемы с точки зрения выполнения государством своих функций», - сказал он.

Представители правящей партии напомнили, что этот вопрос, обсуждаемый еще с 2020 года, получил одобрение правительства и был направлен в Национальное собрание, но, как заметил Арсен Торосян, вопрос так и не получил продолжения, так как пандемия коронавируса невольно изменила приоритеты власти.

Постами в социальных сетях Торосян призывает исполнительную , а Авинян - законодательную власть вновь обратиться к этому вопросу.

Архитектор Тигран Галстян в студии «Азатутюн ТВ» назвал запрет на продажу фейерверков и петард крайней мерой, заявив, что нужно двигаться в сторону регулирования, а не запрета.

«Я против радикальных мер, потому что можно регулировать, обеспечивать нормы безопасности, контролировать и использовать. Рынок «Сумалу» можно использовать в соответствии с современными нормами и контролировать», - сказал Галстян.

Провластный депутат Арсен Торосян сообщил Радио Азатутюн, что ему нечего добавить к своему посту и он даст дополнительные комментарии тогда, когда страсти улягутся. Связаться с членом правления правящей партии Тиграном Авиняном не удалось, а другие провластные депутаты, ссылаясь на уголовное дело, сегодня уклонились от разговора о трагическом взрыве.

Между тем, правозащитники отмечают, что необходимо пересмотреть государственную политику в вопросе соблюдения всевозможных правил технической и пожарной безопасности.

«Необходимо институционализировать все это, вообще взаимодействие полиции и службы спасения, чтобы в других случаях полиция более четко знала, что она делает. Эти вопросы являются более глобальными пробелами», - подчеркнул Даниел Иоаннисян.

Премьер-министр Никол Пашинян 15 августа, на следующий день после взрыва, вместе с мэром Еревана, министром по чрезвычайным ситуациям, директором спасательной службы МЧС и начальником Управления координации инспекционных органов посетил место происшествия, публично не комментируя случившееся. До сих пор не ясно, были ли в правительстве какие-то консультации-обсуждения по этому вопросу.