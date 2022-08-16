«Воздух и все вокруг было таким горячим, что любое прикосновение обжигало» - пострадавший от взрыва гражданин

Мартик Саргсян, пострадавший при взрыве в ереванском торговом центре «Сурмалу», вспоминает, что звуки взрывов были похожи на «звуки во время войны».

У него в «Сурмалу» был просторный торговый павильон, где он продавал женскую одежду.

«Сначала я подумал, что началась война, подумал, что это танк или ракета», - сказал Саргсян.

В момент взрыва в магазине находились он, его жена, сын, а также друг, который пришел с ребенком, чтобы купить одежду для жены. Мартик Саргсян рассказал, что позже в больнице узнал, что они спаслись. Ему самому удалось выбраться через дыру, открывшуюся над дверью рухнувшего магазина.

Сколько времени понадобилось, чтобы добраться до машины скорой помощи, он не помнит, помнит лишь, что везде был кипящий дым. «Воздух и все вокруг было таким горячим, что любое прикосновение обжигало», - сказал Мартик.

65-летний мужчина был доставлен в Национальный ожоговый центр с ожогами первой, второй и третьей степени.

«Сегодня ожогов первой степени уже нет, слава Богу, ожоги второй и третьей степени имеют положительную динамику, и мы надеемся, что в ближайшее время сможем выписать пациента», - сказала заместитель директора Национального ожогового центра Рипсиме Мовсисян.

Семь граждан продолжают лечение

В общей сложности в медицинские учреждения были направлены 62 пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу», большинство из них уже выписаны. Семь граждан все еще продолжают лечение в различных больницах столицы. По данным Минздрава, состояние всех семи пострадавших удовлетворительное.

Вчера из медицинского центра «Шенгавит» была выписана беременная женщина, доставленная сюда с ожогами ног и риском выкидыша. В медцентре нам сообщили, что 22-недельная беременность протекает благополучно, с женщиной все в порядке.

Четверо из семи пострадавших в настоящее время находятся в медицинском центре «Эребун».

«На данный момент в медицинском центре «Эребуни» на стационарном лечении находятся четверо пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное, один человек готовится к выписке. Состояние всех стабильное», - сказала заведующая приемной медцентра Армине Санамян.



По ее словам, к ним в основном обратились пострадавшие с травмами и ушибами. «С царапинами на разных участках тела: на верхних и нижних конечностях, с ушибами плечевого сустава, рваными ранами, перелом позвоночника, но не серьезным», - пояснила Санамян.

Двое пострадавших мужчин находятся в Университетской клинике №1, у них переломы, они были прооперированы и сейчас идут на поправку.

На данный момент среди проходящих лечение детей уже нет, с воскресенья медицинский центр «Сурб Аствацамайр» принял и отправил домой 11 детей.