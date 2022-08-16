Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло 15 человек

Об этом во вторник утром сообщили из МЧС Армении.

В ведомстве отметили, что пропавшими без вести считаются 18 человек, в том числе один гражданин Ирана и одна гражданка России.

По последним данным, 61 человек получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.