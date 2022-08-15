«Сожжем ли дом, не сожжем, в любом случае это нам не по душе» - жители Агавно готовятся к отъезду

Житель Агавно Арам Исаханян облил полупустые комнаты своего дома бензином. Он знает, что после сожжения дома, возможно, не получит компенсацию, но говорит, что оставляет в Агавно столько дорогих ему вещей, что по сравнению с ними какой-то сертификат ничего не значит.

Этот житель Агавно уехал из села, но дом, тем не менее, полностью не сгорел.

«Жаль, что не сгорел дотла. Пусть кто хочет обижаться, а кто не хочет, не обижается, мне нечего дать азербайджанцам. Чтобы я отдала дом тому, кто убил моего ребенка, чтобы он пришел и жил в нем. Уж лучше я сама себя оболью тем же бензином и сгорю, и покончу с этим», - говорит бабушка Арама, Эмма Исаханян.

Сын Эммы Исахарян погиб в последней Карабахской войне. Эта семья пока единственная в Агавно, попытавшаяся поджечь дом перед отъездом. В тот день, когда жители села были проинформированы о необходимости эвакуации, они также получили от властей Нагорного Карабаха предостережение не повреждать и не поджигать дома, в противном случае, как им сказали, они не получат сертификат на покупку квартиры.

«Сожжем ли дом, не сожжем, в любом случае, даже если и не сожжем, нам не по душе, что мы оставляем дома, а азербайджанцы придут и будут пользоваться плодами наших трудов», - говорит другой житель, Алик Блбулян.

В любом случае в Агавно усилен контроль, российские миротворцы установили на въезде в село новый блокпост.

Армяне должны покинуть село до 25 августа.

«Не знаешь, когда и с какой стороны войдут азербайджанцы, - говорит мать троих детей Ани Овсепян. - Хотя русские пообещали, что пока не уйдет последний армянин, они не пустят сюда азербайджанцев».

Основная часть жителей села уже перевезла вещи. Те, у кого есть маленькие дети, спешат выехать заблаговременно, им уже сообщили, что после 20 числа у них не будет воды, электричества и связи.

«Мы собрали вещи, грузовик уже выезжает, мы тоже увезем вещи и вернемся. Мы нашли съемное жилье в Эчмиадзине», - говорит женщина.

Ани отмечает, что грузоперевозчики требуют за перевозку вещей жителей Агавно ровно столько денег, сколько они несколько дней назад получили от Международного комитета Красного Креста. «200-250 тысяч, они даже не учитывают, что, может быть, у кого-то вещей много и придется перевозить в два рейса, один рейс сделает, а остальное останется», - говорит она.

Есть грузоперевозчики, которые приехали в село и готовы помочь людям бесплатно, но Ани говорит, что это не большие грузовики, ими пользуются те, у кого мало вещей.

Агавно медленно приближается к конечному сроку. В Министерстве территориального управления Нагорного Карабаха сообщают, что до 25 августа жителям Агавно будут выданы сертификаты на покупку квартир, а переселенцам из Бердзора и Суса придется немного подождать уже за пределами покинутых ими поселков.