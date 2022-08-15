По состоянию на 8 часов утра, в результате взрыва и пожара в ТЦ «Сурмалу» погибли 6 человек

По состоянию на 8:00 15 августа число погибших при взрыве и пожаре в ТЦ «Сурмалу» достигло 6 человек. По словам пресс-секретаря МЧС Айка Костаняна, некоторое время назад спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело.