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Армения

По состоянию на 8 часов утра, в результате взрыва и пожара в ТЦ «Сурмалу» погибли 6 человек

По состоянию на 8:00 15 августа число погибших при взрыве и пожаре в ТЦ «Сурмалу» достигло 6 человек. По словам пресс-секретаря МЧС Айка Костаняна, некоторое время назад спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело.

Представитель МЧС, подполковник Гари Армаганян сообщил Радио Азатутюн, что установлены личности 4-х пострадавших: Мисак Маргарян, 1964 г.р., Анаит Мхитарян, 1967 г.р., Джемма Назарян, 1960 г.р. и Гаянэ Аветисян, 1966 г.р.

По состоянию на 8 часов, по словам Армаганяна, число пропавших без вести граждан составляет 16 человек.

«На данный момент продолжаются пожарно-спасательные и поисково-спасательные работы, возгорание пока не локализовано, поисковые работы продолжаются», — сказал подполковник.

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