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Армения

Взрыв в ереванском торговом центре «Сурмалу». Есть пострадавшие

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

Как сообщает МЧС, по предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.

Պայթյուն` «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում
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Պայթյուն` «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում

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Объявлено о вызове на пожар третьей степени сложности, на место выехали спасатели, отметил в МЧС.

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