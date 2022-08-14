Взрыв в ереванском торговом центре «Сурмалу». Есть пострадавшие

Как сообщает МЧС, по предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.
Объявлено о вызове на пожар третьей степени сложности, на место выехали спасатели, отметил в МЧС.
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.
Как сообщает МЧС, по предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.
Объявлено о вызове на пожар третьей степени сложности, на место выехали спасатели, отметил в МЧС.