Проблем в связи с безналичной оплатой не становится меньше. По мнению экспертов, государство не было к этому готово

Не прошло и двух месяцев с момента вступления в силу закона о безналичных сделках, но уже даже власти, принявшие закон, признают, что проблем много. Хозяйствующие субъекты поясняют, что технические проблемы еще не решены, а эксперты добавляют, что государство не было к этому готово.

В первую очередь все указывают на проблемы с безналичными платежами в больницах. Граждане считают их лишней головной болью. «С безналичными платежами очень сложно, вместо того, чтобы упрощать, еще больше усложняют, изобретают законы», - говорят люди.

Эта законодательная инициатива вступила в силу с 1 июля в целях сокращения использования наличных денег и, как следствие, сокращения теневого денежного оборота. С этого дня все виды операций на сумму, превышающую 300 тыс. драмов, должны обязательно осуществляться в безналичном порядке. Кроме того, в столице независимо от размера суммы оплата медицинских услуг и за обучение, а также выплата заработной платы должны осуществляться безналичным способом.

«Человека должны прооперировать утром, в силу обстоятельств, к сожалению, человек умирает, сумму уплатили через аппарат Телсел, стоящий у входа в медучреждение, на следующий день должны были сделать операцию, оплата произведена. Человек умирает, операцию не делают, как вернуть деньги? У человека нет карты», - сказал председатель общественной организации «Защита налогоплательщиков» Пайлак Тадевосян.

В больницах, например, возврат оплаченных за услуги сумм проблематичен, также есть вопрос взимаемых комиссий, отметил он. Тадевосян, очень хорошо знакомый с трудностями, связанными с применением закона, делит проблемы на две большие группы. «Одна - это финансовая нагрузка на налогоплательщиков, вторая - те невыясненные вопросы, проблемные вопросы, которые остаются подвешенными, люди не знают, как регулировать свои действия. Человек зарабатывает 3, 4, 5 процентов от суммы, речь о мелких дворовых магазинчиках, 4 процента банк вычитает из безналичных денег, это нормально? Что мы хотим сделать? Мы хотим убить мелкий и средний бизнес или что?» - сказал Тадевосян.

По закону все магазины, независимо от их местонахождения, должны иметь возможность принимать безналичные, карточные платежи. Если в Ереване карточные платежи в основном доступны, то за пределами столицы, в селах, возможно, не удастся найти ни одного такого магазина, во многих общинах нет даже банкоматов, чтобы люди могли обналичивать деньги.

Ни один продуктовый магазин в селе Зораван Котайкской области, в котором проживают более 1600 жителей, не принимает оплату картой. По словам хозяйствующих субъектов, есть технические вопросы. «Многие спрашивают: можем ли мы делать покупки картой? Я отвечаю: не активизировано», - сказала продавщица одного из магазинов.

Около двух месяцев назад в Центральном банке заверяли, что вся финансовая система занимается решением технических вопросов. Однако эти проблемы до сих пор, фактически, не решены.

Тогда в ЦБ сообщили, что в первоначальный период применения закона строгое администрирование проводить не будут, принимая во внимание то, что не все еще технически готовы, хотя за несоблюдение закона предусмотрен штраф в размере 100 тыс. драмов.

Между тем, хозсубъекты утверждали, чтобы государство сначала должно было решить вопрос технической безопасности и только потом принимать новый закон. О проблемах сейчас говорят сами же законодатели.

Председатель постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян на днях на своей странице в Facebook сообщил, что среди хозсубъектов и потребителей есть множество опасений, также написав: «Не секрет, что принять с самого начала совершенные законы практически невозможно. Сколько бы новые регулировки ни обсуждались заранее, значительная часть рисков и проблем, связанных с ними, возникает в процессе их реализации».

В беседе с Радио Азатутюн депутат не пожелал сообщать детали, сказав, что пока они будут ждать замечаний и предложений граждан, только потом более подробно представят проблемы и обсудят их с правительством.

Радио Азатутюн направило в ЦБ запрос, чтобы выяснить, насколько увеличились безналичные операции по всей Армении с момента вступления закона в силу, и сколько еще времени потребуется для решения нерешенных вопросов. Ответа пока нет.

По данным за прошлый год, безналичный оборот в Армении составил почти четверть всего оборота или около 3 трлн драмов (свыше 7,3 млрд долларов США).