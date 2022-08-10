«Пока не получим, не уедем» - жители Агавно ждут сертификатов на покупку квартиры

В селе Агавно собирают чемоданы. Ани Овсепян вышла замуж и переехала из Бердзора (Лачина) в Агавно 12 лет назад, здесь подрастают трое ее детей. Во всех углах дома стоят коробки, она все собрала и подготовила к переезду в Ереван, где они будут жить на съемной квартире. А что делать со стеной, расписанной цветами и бабочками - с любимой картиной Ани?

«Ее расписал мой очень хороший друг, мой сосед, у нас были хорошие дни, когда он ее расписывал, хорошее воспоминание», - отмечает Ани.



В столичную квартиру она не может забрать и питомцев: собаку по кличке Рижик и ее щенят. «Отвезу, где-нибудь отпущу», - говорит женщина.

Никто из 177 жителей Агавно пока не покинул село, осталось две недели до того, как село станет азербайджанским.

«Мы останемся и уйдем только в последний день, посмотрим, что будет в последний день», - говорит Ани Овсепян.

Правительство Нагорного Карабаха должно выдать переселенцам сертификаты на покупку квартиры стоимостью 8-12 млн драмов. «Пока не получим, не уедем», - твердят жители. Их также призвали не поджигать дома, не снимать двери, окна и крыши, иначе сертификат они не получат.

«Я и не стану сжигать, рука не поднимется, к тому же, может быть, в один прекрасный день мы вернемся», - надеется Ани.

Жители Агавно предполагают, что правительство задерживает выдачу сертификатов для того, чтобы они оставили свои красивые, ухоженные дома с красными крышами невредимыми.

«Мы стараемся, чтобы так получилось, я думаю, что так и получится», - говорит глава Кашатагского административного района Мушег Алавердян.

Алавердян тоже не знает, когда будут выданы эти сертификаты. Ему известно, что с завтрашнего дня переселенцам начнут выдавать деньги на перевозку вещей и отъезд из Агавно.

«125 тысяч драмов будет выдано единовременно и два месяца подряд будет перечисляться по 70 тысяч драмов, а семьи, состоящие из более чем одного человека, получат 250 тысяч драмов и также по 70 тысяч драмов из расчета на человека», - говорит глава Кашатагского района.

Те, кто владеет недвижимостью в Агавно, но в селе не живет, получат только топливо для перевозки своих вещей.

Семья Лиды Смбатян также находится в неопределенном состоянии ожидания. «Мне нужно увезти компоты, одежду. Все разрушили», - говорит женщина.



Много вещей взять они не могут, только постель, одежду, остальное имущество оставляют, потому что не знают, куда поедут. «Такая потеря, сожаление, 30 лет наших мучений. Мы пришли сюда в 1994 году, с мая 1994 года мы здесь мучились», - сетует Лиды Смбатян.

Женщина выращивает красивые цветы, всю зиму она спасала их от мороза, теперь они пышно зацвели и останутся в Агавно. Она волнуется о том, кто будет их поливать. Лида Смбатян также выращивает клубнику, виноград, овощи. «Вся моя радость была в моей клубнике, в моем клубничном поле, в винограде, пожалуйста, поспели помидоры», - сокрушается она.



Все деревья в саду сгибаются под тяжестью обильного урожая, второй раз была сделана посадка овощей, чтобы можно было их есть осенью.



Лида Смбатян не знает, как будут есть ее урожай те, кто придут в село после их отъезда - с благословением или с проклятием.