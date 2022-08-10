Родители погибших военнослужащих вновь собрались перед зданием Минобороны и потребовали встречи с министром

Родители погибших военнослужащих, собравшиеся сегодня у здания Министерства обороны, прождали около семи часов, но так и не смогли встретиться с министром Суреном Папикяном.

У родителей погибших солдат одно требование: они хотят понять, при каких обстоятельствах погибли их дети.

«Министр нас не принимает, кого тогда он принимает, если нас не принимает. Сегодня мы, родившие героев, собрались здесь, каждый из нас отдал своего сына Родине. Если сегодня министр нас не принимает, то кого он примет? Я надеюсь, что министр или заместитель министра нас сегодня обязательно примет, будем ждать столько, сколько нужно. Будем ждать, чем раньше, тем лучше», - сказал один из родителей.

Последний раз потерявшие сыновей родители обращались в министерство с таким же требованием 29 июля. Тогда спустя несколько часов ожидания их принял представитель министерства, который пообещал в течение трех дней организовать очную ставку с непосредственным командиром их сыновей Павликом Кярамяном. Со дня встречи прошло уже 13 дней, но родители до сих пор не получили ответа от оборонного ведомства.

«В прошлый раз, когда я встретился, я лично потребовал, чтобы мы встретились с министром. Он сказал: министр вас не примет, у него нет времени. А я сказал, что министр обязан нас принять», - сказал один из родителей.

Сегодня через несколько часов к родителям погибших солдат спустился другой чиновник, чтобы сообщить им, что договоренность, достигнутую на предыдущей встрече, выполнить невозможно, так как Минобороны не имеет права организовывать очные встречи. Не удовлетворившись ответом, родители решили подождать. За это время ситуация несколько раз обострялась, когда родители пытались зайти в приемную министерства и там дождаться министра.

Во время 44-дневной войны военнослужащие, несшие службу в Мартакерте, на 27-й день войны были переброшены в Мартуни для защиты высоты Урян. Родители утверждают, что их сыновья остались на позициях без командира, под открытым небом, в неопределенной и тупиковой ситуации, в результате чего погибли 34 военнослужащих.

«При каких обстоятельствах погибли наши мальчики, по чьему приказу батальон был переведен с 5-й линии обороны на 2-ю линию обороны, где не было никаких фортификационных сооружений? Под открытым небом ребята сражались ценой своих жизней. И сегодня никого из этих ребят нет в живых, кроме Гагика Хачатряна, который считается пропавшим без вести», - сказал один из родителей.

Вахид Саакян, отец военнослужащего-срочника 11-й роты Жоры Саакяна, сказал, что их особенно возмутило то, что командир батальона Павлик Кярамян получил «Боевой крест» первой степени в том случае, когда в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту гибели их детей. Однако до сих пор обвиняемых по данному уголовному делу нет, лишь несколько раз были допрошены стороны.

«Он был обязан как командир выполнить свои обязанности, которые он не выполнил. Он был в более безопасном месте, чем наши мальчики», - сказал Саакян.

«Не знаю, он говорит, что посылал каких-то людей на помощь, но они не дошли. Если не дошли, почему ты оставил их, и ребята погибли?» - отметил он.

Сегодня родители собрались возле Министерства обороны уже в пятый раз. Только двоих из них после нескольких часов ожидания принял помощник министра и сообщил, что в ближайшее время они будут проинформированы о возможной встрече с министром.