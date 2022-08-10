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Карабах

Оппозиционная фракция критикует власти за события вокруг Лачинского коридора

Оппозиционная фракция «Айастан» Национального собрания Армении раскритиковала власти Армении за то, что произошло в предыдущие дни вокруг Лачинского коридора, заявив, что «мы снова имеем дело с соглашениями и устными договоренностями, достигнутыми за спиной народа, и что представление общественности 25 августа как крайнего срока является еще одним свидетельством этого».

После продолжавшихся несколько дней событий вокруг коридора, впервые обратившись к произошедшему, оппозиционные депутаты отметили, что «нынешние власти служат турецко-азербайджанским интересам и вместе с этими силами реализуют план по исходу армян из Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]».

Фракция «Айастан» призывает к общенациональной консолидации и подчеркивает, что «как можно раньше остановить колесо поражений можно путем смещения действующих властей».

По словам депутата оппозиционной фракции Гегама Манукяна, власть во главе с Николом Пашиняном последовательно реализует выгодные для Азербайджана пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но не предпринимает никаких шагов по освобождению армянских военнопленных, упомянутых в том же документе.

Гегам Манукян
Гегам Манукян

«Власти Армении умыли руки в вопросе Республики Арцах, арцахских армян, безопасности Арцаха. Несмотря на то, что в представленной в Национальное собрание в 2021 году программе правительства, а также в предвыборной программе правящей партии «Гражданский договор» гарантом безопасности арцахских армян является Республика Армения, сегодня в этом процессе Армения пытается полностью отстраниться и оставить Арцах и арцахских армян одними перед переговорным и непереговорным процессами», - сказал Гегам Манукян.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян расценил заявление фракции «Айастан» как «образ действий, продолжающий агрессию Азербайджана в политическом и информационном поле Армении».

Ваагн Алексанян
Ваагн Алексанян

«Во-первых, я очень удивлен, что фракция «Айастан» наконец-то решила заговорить о существовании Лачинского коридора и азербайджанской агрессии там, потому что у меня сложилось впечатление, что они не хотят об этом говорить, тем более это было удивительно, если вспомнить тот факт, что Лачинский коридор, согласно заявлению от 9 ноября, находится под абсолютным контролем российских миротворцев. Фракция «Айастан» об этом почему-то не говорила, а в целом тот же паттерн, похоже, действует с Азербайджаном и блоком «Айастан»: Азербайджан совершает какую-то провокацию, какую-то агрессию, какое-то нарушение договоренностей, после чего фракция «Айастан» в присущем ей стиле начинает обвинять в этом власти Армении. Не знаю, может быть, у этих людей ностальгия и они до сих пор воображают, что у них все еще есть коалиционные связи с младотурками?» - сказал Алексанян.

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