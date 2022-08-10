В октябре в Армении пройдет третья в истории перепись населения

Это третья перепись в истории независимой Армении. Анкеты впервые будут в электронной версии. Перепись продлится 10 дней, а результаты будут готовы через год.

Начальник оперативного отдела переписи населения Статистического комитета Вардан Геворгян сообщил Радио Азатутюн, что перепись дважды откладывалась из-за пандемии коронавируса. На этот раз для переписи населения впервые в Армении будет использован комбинированный метод.

«Мы будем пользоваться государственным реестром, и будет опрошено 25 процентов выборки, электронные анкеты будут заполняться с помощью планшета. Это новшество для нас. Если раньше заполнялись бумажные анкеты и проводящие перепись лица посещали все домохозяйства, то теперь 25 процентов выборки будет производиться автоматически, с помощью компьютера в каждом населенном пункте, можно сказать, в каждом четвертом домохозяйстве», - отметил Геворкян.

По закону перепись проводится каждые десять лет. До этого в Армении она проводилась в 2001 и 2011 годах.

Также в анкете будут личные вопросы: имя, дата рождения и так далее. Спросят граждан и о наличии второго гражданства, об основных источниках средств к существованию. Также осуществляющие перепись лица будут интересоваться, где находятся члены семьи на постоянной основе на момент переписи.

«Если ответят правильно, то получим правильные результаты. Конечно же, могут быть и отклонения, ведь мы впервые используем комбинированный метод. Будут определенные различия между данными в административном регистре и данными, которые мы получим, что связано с тем, что регистр ведет учет прописанных граждан, а мы учитываем фактических жителей», - отметил Геворгян.

Также будут вопросы об образовании, здоровье, работе, жилищных условиях, семейном положении, роде занятий и так далее.

Всего гражданам нужно будет ответит на 39 вопросов. Согласно закону, отвечать на вопросы обязательно.