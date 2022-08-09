Несколько месяцев назад российские пограничники установили на дорогах в Сюнике 5 модульных КПП - мэр Мегри

Несколько месяцев назад российские пограничники установили пять модульных контрольно-пропускных пунктов на дорогах Сюникской области, ведущих из Мегри в Агарак и Шванидзор, Алванк, Нрнадзор, и несут службу, сообщил сегодня Радио Азатутюн глава укрупненной общины Мегри Баграт Закарян, касаясь новости о том, что пограничники ФСБ России установили на трассе Мегри-Агарак контрольно-пропускной пункт.

Закарян не скрывает, что наличие новых контрольно-пропускных пунктов не на границе, а непосредственно в районе населенных пунктов создало трудности для передвижения не только граждан Армении, но и иностранных туристов.

«Есть проблемы в основном по части туристов, когда туристы хотят поехать в Нранадзор, Шванидзор, в сельские местности, они сталкиваются с серьезной проблемой до тех пор, пока служащие пограничной воинской части не проверяют наличие их паспортов, не сверяют их, то есть, несут свою службу в установленном законом порядке», - отметил Закарян.

После новостей об установке новых КПП в Пограничном управлении ФСБ России в Армении средствам массовой информации сообщили, что с целью выявления и пресечения фактов контрабанды, незаконной миграции и иных правонарушений, в соответствии с законом Республики Армения «О государственной границе», по согласованию с правительством Республики Армения, Службой национальной безопасности и другими компетентными органами с начала этого года был сформирован ряд оборудованных позиций для осуществления службы пограничного контроля.

«Относительно проверок могу сказать, что они полностью соответствуют принятым Республикой Армения законам и постановлениям правительства. Скажу, что имеется постановление правительства Республики Армения № 735Н от 12 мая 2011 года об установлении пограничного режима на государственной границе Республики Армения и режима в пунктах пропуска через государственную границу. Это раз. И есть закон Республики Армения «О государственной границе», принятый 20 ноября 2001 года. Вся служба организована в основном на основе этих двух документов», - сказал глава укрупненной общины Мегри.

По данным ФСБ РФ, в последнее время на армяно-иранской государственной границе создалась напряженная оперативная обстановка в связи с участившимися попытками незаконного провоза наркотических средств и психоактивных веществ из Ирана в Армению. Более того, по данным ведомства, были зафиксированы случаи нарушения границы представителями экстремистских и террористических группировок. В прошлом году на участке пограничного отряда Мегри российские пограничники задержали двух боевиков, у которых было большое количество оружия и боеприпасов.

Почему госведомства Армении ранее не сообщили об установке новых КПП и было ли это сделано по просьбе армянской стороны, выяснить в правительстве и Службе национальной безопасности пока не удалось.