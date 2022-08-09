Мужская сборная Армении - серебряный призер Всемирной шахматной Олимпиады-2022

Мужская сборная Армении заняла второе место на 44-й Всемирной шахматной Олимпиаде-2022, став серебряным призером.

Сегодня в последнем, 11-м туре Олимпиады, проходящей в индийском городе Ченнаи, сборная Армении со счетом 2,5:1,5 одержала победу над сборной Испании, завоевав титул вице-чемпиона.

Титул чемпиона завоевала сборная Узбекистана, которая в последнем туре обыграла сборную Нидерландов со счетом 2,5:1,5.

На третьем месте – вторая сборная Индии.

В этом турнире мужская сборная Армении, возглавляемая Арманом Пашикяном, одержала 9 побед - над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии, Аглии, Азербайджана, Индии, Испании. Игра со сборной США завершилась вничью. Поражение было зарегистрировано только в игре с лидером турнира – командой Узбекистана.