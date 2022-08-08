«Мы, взрослые, останемся до последнего дня» - жители Агавно не спешат уезжать из села

В школе села Агавно в эти дни собирают вещи. Расписания занятий, плакаты, рисунки сняты со стен. То, что не понадобится, сжигается. Остальное школьное имущество и учебники будут вывезены на машине, которую ждут от Министерства образования Нагорного Карабаха.

Через 16 дней армянское Агавно станет азербайджанским Забухом. Однако жители уезжать не торопятся.

«Мы думаем вывезти детей, но мы, взрослые, останемся до последнего дня, до последнего часа, посмотрим, как они осуществят куплю-продажу или как еще это назвать», - сказала жительница Агавно Ануш Аракелян.

Школьная учительница армянского языка и литературы Ануш Аракелян говорит, что в Агавно нет оживления в связи с отъездом, люди вывозят на своих машинах то, что могут, а затем возвращаются в село. Правительство Нагорного Карабаха пообещало помочь с отъездом, но пока не ясно, как.

«Мы раздавлены», - говорит жительница Агавно Мариам Акопян.

Правительство предлагает жителям общин Агавно, Бердзор (Лачин) и Сус сертификат на 10 млн драмов. Однако у людей нет уверенности, что на эти деньги они смогут найти дом в какой-либо общине Армении.

Многие жители Агавно больше не хотят оставаться в Нагорном Карабахе, на данный момент - только 9 семей, сказала Мариам Акопян. Она уедет в Ереван в самый последний день, 24 августа, когда русские покинут Агавно и придут азербайджанцы. «Мы всей нацией встали и совершили самоубийство», - отметила женщина.

С передаваемых Азербайджану территорий эвакуируются памятники культуры

Уже несколько дней Министерство культуры Нагорного Карабаха эвакуирует с передаваемых Азербайджану территорий памятники культуры, монументы, хачкары.

«Они концентрируются в одном месте, уже есть предложения о том, чтобы снова поставить эти памятники, снова создать парки. Есть предложения от Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви», - сказал заместитель министра образования и культуры Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян.

По словам Ованнисяна, будет эвакуировано более четырех десятков памятников, в основном это памятники, установленные за последние 30 лет и в основном на тему карабахских войн.

«Кашатагский район вообще богат на памятники, но конкретно в поселках Бердзор и Агавно есть в основном новые памятники», - отметил Ованнисян.



«Я считаю это ошибкой, потому что мы собственными руками стираем следы», - сказала советник президента Нагорного Карабаха Лусине Караханян.

Советник президента Карабаха с тяжелым сердцем наблюдает за эвакуацией армян и армянской культуры, она уверена, что памятники нужно оставить, нужно даже провести что-то вроде приема-сдачи, а потом осуществлять мониторинг, считает она, подчеркивая, что памятники на этой территории их легитимизируют.

«Эвакуирующие считают, что возможно осквернение памятников, поэтому они эвакуируются, а я придерживаюсь мнения, что нужно было провести работы, чтобы наше присутствие продолжилось в Кашатагском районе, в Карвачарском районе, мы не должны стирать свои следы», - подчеркнула она.

«На этих территориях ничего мусульманского нет, но будет сказала Караханян. Азербайджан уже представил проект по превращению бердзорской церкви Сурб Амбарцум в мечеть, об этом предупреждает Совет по сохранению культурного наследия Нагорного Карабаха. Согласно азербайджанскому проекту, звонница купола и шпиль будут демонтированы и будут построены два минарета.