«Постоянные смерти в армии говорят об абсолютном и неприкрытом безразличии армейского руководства» - правозащитница

За прошедшую неделю в Вооруженных силах Армении зарегистрировано два случая смерти военнослужащих. Один был участником трехмесячных военных сборов, второй - контрактником.

45-летний Аршалуйс Ованнисян из Вардениса был рядовым по контракту, вчера Минобороны сообщило, что он скоропостижно скончался в воскресенье, для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Вообще мы постоянно слышим о гибели солдата, то во время боевых действий, то внезапная смерть, то квалифицируют как самоубийство, то есть, смертей очень много. Мы каждый день слышим о смертях, и эти непрерывные смерти говорят об абсолютном и неприкрытом безразличии руководства армии», - сказала правозащитница Жанна Алексанян, занимающаяся проблемами в армии.

Она недоумевает: как после войны в армии могут быть постоянные смерти в небоевых условиях? По ее словам, это говорит о халатности и безответственности власти по отношению к Вооруженным силам.

«Солдат по-прежнему является пушечным мясом для этой власти. Мы видим, как командиры бросали солдат на войне, как их убивали в разных местах, как они попадали в плен. Это просто неряшливая, равнодушная работа, когда в условиях обстрела позиций азербайджанцами нет окопов, нет оснащения для защиты солдат, и нет лекарств, как мы видели. Я не думаю, что у них нет. Если нет, пусть приобретут», - сказала правозащитница.

На прошлой неделе также сообщалось о смерти участника трехмесячных военных сборов Атома Арутюняна. По данным военного ведомства, житель села Куртан Лорийской области также скоропостижно скончался во сне. Его жена рассказала Радио Азатутюн, что муж уехал на сборы, имея проблемы со здоровьем.

По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, занимающегося проблемами армии, в этом году в армии погибло 38 военнослужащих, из них 27 - в небоевых условиях.

«В течение этого года не менее 23% смертей связаны с состоянием здоровья, и также в последние дни внезапно скончался один военнослужащий, который был участником сборов, а значит, процесс медосмотра не проводится должным образом, так же как и в других областях организация других процессов в вооруженных силах не осуществляется должным образом», - отметила правозащитница Хельсинкской гражданской ассамблеи Армине Садикян.