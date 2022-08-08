Минобороны Армении сообщило о стрельбе на границе и ранении солдата через 16 часов после инцидента

Азербайджан нарушил режим прекращения огня на границе с Арменией, в Гегаркунике, сообщают Министерства обороны Армении и России.



Поздним вечером 6 августа выстрелом противника в районе Сотка был ранен военнослужащий срочной службы Нвер Геворкян. По данным оборонного ведомства, жизнь военнослужащего вне опасности.

На данный момент ситуация на границе относительно стабильная, сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь Минобороны. «Подразделения Вооруженных сил Республики Армения бдительно контролируют доверенную им государственную границу Республики Армения. На данный момент ситуация относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА», - сказал Арам Торосян.



Информацию о стрельбе на границе и ранении военнослужащего люди узнали от родственников раненого военнослужащего, только после этого появилось официальное сообщение. О стрельбе через 14 часов после инцидента написала тетя раненого военнослужащего Анаит Геворкян. Она часами искала информацию о ситуации на границе и ничего не находила. Военнослужащий был ранен вечером 6 августа, однако до полудня следующего дня никакой официальной информации не было.

«Самым первым информацию в ту же ночь должно было опубликовать Министерство обороны. Я всю ночь просматривала новости, чтобы найти хоть что-то. Что уже было, то было, не нужно было ничего скрывать. Просто я считаю, что это халатность или равнодушие», - сказала Анаит Геворкян.

Нвер Геворкян служит в Сотке, через полгода он должен демобилизоваться. По словам тети, он был ранен выстрелом снайпера в область таза. «В настоящее время он находится в реанимации, его нога обездвижена», - сообщила она.

Почему Минобороны сообщило об азербайджанских обстрелах в Сотке лишь в полдень следующего дня, после поста родственника военнослужащего, который быстро распространился в СМИ?

«Сообщение, опубликованное Минобороны, никак не связано с постом родственников раненого военнослужащего. Минобороны обычно не скрывает от общественности [инциденты], и это не было исключением», - сказал пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

«Как оказалось, ни одно СМИ не писало об этом и никакой реакции не было до тех пор, пока я не написала в прессе. Очень скоро после того, как я написала, минут через 5-10 стали звонить разные СМИ, все написали об этом, и только через 13 часов написало Минобороны», - рассказала тетя Геворкяна.

О напряженности в последние дни в Нагорном Карабахе и о том, что на линии соприкосновения идут ожесточенные бои, общественность впервые узнала из сообщений в социальных сетях. И только после этих тревожных новостей последовало официальное сообщение о том, что ситуация напряженная, есть погибшие и раненые.