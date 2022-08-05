Акция протеста в Ереване с требованием надлежащего выполнения Россией миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Демонстранты требовали от России надлежащего выполнения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. По их мнению, в Нагорном Карабахе должны быть размещены международные миротворцы. Ответа из посольства не последовало.

Демонстранты продолжили акцию у посольства Франции, где высказали просьбу к правительству Франции провести миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Участников акции выслушал один из сотрудников французского посольства, которому они вручили письмо.

Участники акции также потребовали встречи с послом Франции, начав сидячую акцию, по их словам, до того момента, пока их не примет посол.

Отметим, что наряду с Россией и Соединенными Штатами, Франция также является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Вслед за последним обострением на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, вследствие чего погибло двое армянских военнослужащих, а еще 19 получили ранения, на вчерашнем заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что считает недопустимыми непрекращающиеся и участившиеся нарушения режима прекращения огня в условиях присутствия российских миротворцев. Он высказался о необходимости уточнения деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Никол Пашинян признал, что это было необходимо с самого начала, но, по его словам, Азербайджан воспрепятствовал процессу, отказавшись подписать мандат российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Согласно договоренностям, российские миротворцы развернуты в регионе сроком на 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения заявления.

Баку регулярно заявляет, что Карабах является территорией Азербайджана, и что российские миротворцы там размещены временно.